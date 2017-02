Von Claudia Funder

Lienz – Vielerorts werden in Osttirol die Ärmel freiwillig hochgekrempelt. Zusätzlichen Interessierten will man auch heuer wieder mit einer besonderen Aktion das Ehrenamt schmackhaft machen: am Freiwilligentag Tirol.

Mehrere Institutionen beteiligen sich an diesem Schnupperangebot, das am 17. März zur regen Teilnahme einlädt.

Die Aktion bietet einmal mehr eine spannende Gelegenheit, soziale Bereiche in der Nachbarschaft kennen zu lernen, ihre Atmosphäre zu spüren, sich auszuprobieren und nicht zuletzt den eigenen Horizont zu erweitern. Und das alles bei einer denkbar niederen Hemmschwelle, denn der einmalige Einsatz verpflichtet zu nichts. Dennoch: Er sensibilisiert für Bereiche, die Freude bereiten könnten, weil sie sinnstiftend sind. Immer wieder finden Teilnehmer auch nachhaltig Gefallen am getesteten Aufgabenfeld und sind bereit, auf Dauer einen Teil ihrer Freizeit hineinfließen zu lassen. So ist der Freiwilligentag auch eine Drehscheibe, um Menschen mit adäquaten Einrichtungen in Kontakt zu bringen.

Auch heuer bietet das Kooperationsprojekt der Caritas und des Freiwilligenzentrums an verschiedenen Orten des Bezirks Möglichkeiten zur Teilnahme an. „Diesmal stehen acht Projekte zur Auswahl“, freut sich Monika Reindl-Sint vom Freiwilligenzentrum Osttirol, die diese vor Ort organisiert.

In Prägraten lädt der Verein „Mia helfen“ in das Flüchtlingsheim Gasthof Neueck, um gemeinsam mit Asylwerbern zu kochen.

In Matrei wird im Wohn- und Pflegeheim gemeinsam mit Bewohnern der Passionsweg, der von einem bereits verstorbenen Klienten gestaltet worden ist, mit Gegenständen ergänzt.

In Sillian können Freiwillige gemeinsam mit Kindern der Georg Großlercher Schule/Sonderschule Schmetterlinge mit allen Sinnen erleben.

Gleich fünf Angebote stehen in Lienz zur Wahl: Die Caritas Regionalstelle sucht freiwillige Alltagshelfer, die temporär Unterstützung für Familien in Not und alleinstehende Mütter bieten.

Das Wohn- und Pflegeheim würde sich über eine Erweiterung der ehrenamtlichen Rollstuhlgruppe für Ausfahrten freuen.

Die Arbeitsorientierung der Lebenshilfe Lienz bietet ebenfalls lohnende Einblicke. Am Freiwilligentag werden unter dem Titel „Frühlingserwache­n“ erste Schritte zur Vorbereitung des Gartens in Nußdorf-Debant gesetzt.

Und in der Stadtbücherei Lienz findet ein integrativer Spielenachmittag mit Asylwerbern statt.

Ein besonders spannender Workshop steht in der Bezirkshauptmannschaft Lienz auf dem Programm. Im Panoramasaal im 5. Stock wird in der Zeit von 9 bis 11 Uhr über das Thema Obdachlosigkeit im Bezirk diskutiert.

Angeregt und eingereicht wurde dieses Projekt von Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Gemeinsam mit Playern wie Vertretern von Polizei, Gericht und Sozialpartnern wird der Ist-Zustand im Bezirk beleuchtet und der Frage nachgegangen, ob die Schaffung von Obdachlosenschlafstellen in Osttirol sinnvoll und erforderlich wäre. Auch soll über die mögliche Gründung eines entsprechenden Betreibervereines diskutiert werden. Zwei Vortragende aus Innsbruck sind geladen, die ein Impulsreferat halten werden, verrät Reisner, die erklärt: „Mich beschäftigt das Thema schon länger, denn auch wir haben im Bezirk etliche Menschen, die obdachlos sind.“

Abgeklärt werden soll, welche Strukturen hilfreich wären und wie diese in Osttirol konkret aussehen könnten.

„Auch der Direktor der Caritas Tirol, Georg Schärmer, hat angekündigt, bei diesem Workshop dabei zu sein“, freut sich Monika Reindl-Sint über dessen Teilnahme.

Für alle Projekte gibt es begrenzte Teilnehmerzahlen und unterschiedliche Startzeiten. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Frist läuft bis 1. März. Nähere Informationen rund um den Freiwilligentag gibt es unter Tel. 0680/23 81 459 bzw. m.reindl-sint@rmo.at.

Das Programm ist unter www.freiwilligentag.at/projekte/osttirol abrufbar.