Sehen Sie in der fixen Ausbildungspflicht bis 18 bessere Chancen für Jugendliche, die sich schwertun?

B. Heinzlmaier: Ich bin kein Freund von Pflichten und Verpflichtungen. Vor allem deshalb, weil sie primär immer den sozial und kulturell Schwachen, den relativ Machtlosen auferlegt werden. Während man für die Eliten die Welt dereguliert, (über-)reguliert man das Leben der Prekären und Abgekoppelten. Übertribunalisierung stimuliert Passivität oder Widerstand. Es ist davon auszugehen, dass die unteren Schichten diese neue Pflicht über sich ergehen lassen, um dann nach dem 18. Lebensjahr in die Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe zurückzukehren.

Bildung wäre doch die beste Möglichkeit, dem entgegenzuwirken ?

Heinzlmaier: In Wahrheit ist Bildung heute keine hinreichende Ressource mehr, um in eine stabile Position am Arbeitsmarkt zu kommen und Anerkennung zu erreichen. Schon höhere Abschlüsse sind dafür keine Garantie mehr, niedrige, wie Lehrabschlüsse, schon gar nicht. Wichtiger denn je ist das soziale und kulturelle Kapital der Herkunftsfamilie, d. h., man braucht Beziehungen und adäquate Umgangsformen. Durch die Ausbildungspflicht werden diese nicht vermittelt. Der Mangel an sozialem und kulturellem Kapital ist der Hauptgrund für das Scheitern am Arbeitsmarkt. Um Defizite der familialen Sozialisation auszugleichen, muss eine umfassende Bildung her mit verstärkter Gewichtung der Persönlichkeitsbildung neben der fachlichen Qualifikation.

Sie sehen null Perspektive mit der Ausbildungspflicht?

Heinzlmaier: Es ist faszinierend, dass der Politik in erster Linie ordnungspolitische Maßnahmen einfallen, wenn es um Bildungs- und Arbeitsmarktprobleme geht. Man setzt die Leute unter Druck und vergisst, dass man nur etwas bewegen kann, wenn man ihnen Zuversicht zurückgibt. Wer perspektivenlos ist, der kann nicht durch staatliche Zwangsmaßnahmen diszipliniert und kontrolliert werden. Die Häufung von Gewaltdelikten junger Menschen in europäischen Großstädten ist keine ethnische, sondern auch eine soziokulturelle Problematik, es sind punktuelle Ausbrüche derer, die sich als wertlos erfahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir insgesamt in einer Abstiegsgesellschaft leben. Dies hängt auch damit zusammen, dass Automatisierung und Digitalisierung der Produktion nicht adäquat kompensiert werden kann. Die neuen Arbeitsplätze, die für die Unterschichten und untere Mittelschicht entstehen, sind überwiegend Dienstbotenjobs, wie das Ausfahren von Speisen für eines der unzähligen Lieferservices. Hier zeigt sich ein neues Phänomen, das wir aus dem Silicon Valley kennen.

Das Gespräch führte Liane Pircher