Von Markus Schramek

Innsbruck – Respekt vor fremdem Eigentum scheint manchen Zeitgenossen schlicht unbekannt zu sein. Wie sonst lässt es sich erklären, dass Einkaufswagerln nach dem Shoppen im Supermarkt einfach mitgenommen werden, um sie dann irgendwo stehen zu lassen – ganz im Stil einer kleinen Stadtrundfahrt?

Frau F. aus Innsbruck/Neuarzl wurmt der Blick auf ein Buswartehäuschen in ihrer Wohngegend jedenfalls ganz mächtig. „Ständig stranden dort Einkaufswagerln, sie stammen von mehreren Supermärkten aus der Nähe.“

Gerne werden die abtrünnigen Vehikel überdies noch ein zweites Mal zweckentfremdet – und mit Müll vollgestopft. Wahrlich kein schöner Anblick. Und wer muss eigentlich die Kosten tragen für das Einsammeln der Wagerln und die Entsorgung des Mülls?

Die erste Auskunft seitens der Stadt Innsbruck brachte für Frau F. das Fass zum Überlaufen. „Es hieß, wir Anrainer müssten das über unsere Hausverwaltung veranlassen und natürlich auch bezahlen“, ist Frau F. empört.

So weit kam es aber nicht. Weil die mit Müll beladenen Einkaufswagen auf öffentlichen Verkehrsflächen abgestellt wurden, erklärte sich die städtische Straßenreinigung für zuständig. Es wäre auch grotesk, wenn Anrainer für den Unfug Unbekannter zur Kasse gebeten werden. Allerdings: „Sollten sich solche Wagen auf privaten Flächen oder auf Zugängen zu Wohnhäusern befinden, werden sie von uns nicht entfernt“, heißt es auf Anfrage der TT aus dem Innsbrucker Rathaus.

Die Lebensmittelketten als Eigentümer bekommen den Wagerl-Klau nur schwer in den Griff. „Manche glauben, es sei ein Kavaliersdelikt, den Einkaufswagen mitzunehmen; in Wahrheit ist es aber Diebstahl“, wird Nicole Berk- mann, Sprecherin von Spar Österreich, deutlich.

Dem kann ihre Tiroler Kollegin Ingrid Heinz von MPreis nur beipflichten. „Uns kommen im Jahr bis zu 1000 solcher Wagerln abhanden.“ Es sei schwierig, die Verantwortlichen ausfindig zu machen. „Wenn eine größere Zahl von Einkaufswagen verschwindet, erstatten wir Anzeige gegen Unbekannt“, so Heinz.

Der finanzielle Schaden ist jedenfalls beträchtlich. Denn billig sind diese Einkaufshilfen auf vier Rädern nicht: Je nach Wagerltyp liegen die Anschaffungskosten zwischen 180 und 240 Euro. „Das Einsammeln kostet die Mitarbeiter überdies auch viel Arbeitszeit“, so Heinz. „Und die Wagerln müssen dann auch gereinigt werden“, verdeutlicht Berkmann.

Selbstverständlich arbeiten die Unternehmen auch an Gegenmaßnahmen. Bei MPreis befindet sich eine Wegfahrsperre in der Testphase. Spar hat es mit Wagerln versucht, deren Räder blockieren, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. „Wir haben das aber nicht im großen Stil umgesetzt, weil es ehrliche Kunden auch verärgert“, berichtet Berkmann.

Der Diskonter Hofer hat ein eigenes System entwickelt. Es kommt punktuell in Gegenden zum Einsatz, in denen Einkaufswagen in der Vergangenheit öfter mitgenommen wurden. Die Räder der Hofer-Wagerln rollen dort nur so lange, als die Kunden sich damit im Geschäft oder auf dem Parkplatz befinden. Wer sich mit dem Gefährt davonmachen will, wird von blockierten Rädern gestoppt.