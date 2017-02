Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Wenn ein katholischer Theologe zu Ostern, dem höchsten Fest im Kirchenjahr, die Gastpredigt in einer evangelischen Kirche hält, dann ist das ein deutliches, ein ganz besonderes Zeichen. Oder auch nicht. Dann ist es schlicht ein Hinweis dafür, dass Versöhnung, Annäherung und ein gutes Miteinander der beiden christlichen Konfessionen in Tirol seit einigen Jahren gelebte Realität sind. Bischof Reinhold Stecher hatte sich sehr dafür eingesetzt. 500 Jahre Reformation sind ein Anlass, darauf hinzuweisen und gleichzeitig ein dunkles Kapitel der Verfolgung und Vertreibung evangelischer Gläubiger in Tirol nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das Jahr, in dem sich die Bekanntgabe der 95 Thesen Martin Luthers gegen den Ablasshandel jährt, soll vor allem aber eines sein – ein Grund zum Feiern.

„Tirol feiert evangelisch“ ist ein umfangreiches Angebot, die bunte Vielfalt einer kleinen, aber sehr lebendigen und engagierten Kirche bei vielen, übers Jahr verteilten Anlässen kennen zu lernen, sagt Olivier Dantine, Superintendent für Tirol und Salzburg. Etwa bei Gottesdiensten mit außergewöhnlichen Gastpredigern wie dem Alpenzoodirektor Michael Martys – er spricht am 19. Februar in der Christuskirche in Innsbruck über „Das sogenannte Gute. Wie ein Zoologe die Welt sieht“. Oder eben am Ostersonntag mit dem Jesuiten Friedrich Prassl, Rektor des Canisianums in Innsbruck. „Fürchtet euch nicht! Gott hat den Stein längst weggewälzt“, so seine Botschaft.

Dass er eingeladen wurde, ist auf jeden Fall ein wichtiges ökumenisches Signal. Umgekehrt widmet sich der jährliche römisch-katholisch­e Diözesanta­g am 27. April an der Theologischen Fakultät in Innsbruck dem Thema „500 Jahre Reformatio­n – Herausforderung für Theologie und Kirch­e“. Einer der Referente­n ist Bischof Manfred Scheuer. Auch dass der 27. April der Festtag des hl. Petrus Canisius ist – der Jesuit war ein großer Gegner der Reformation –, ist ein bewusst gewähltes Zeichen.

Grenzen werden auch am 20. Mai überschritten – bei einem ökumenischen Gottesdienst am Brenner. Die anschließende Wanderung, die in drei Etappen bis nach Mittenwald führt, soll an die Reise Martin Luthers nach Rom 1511 erinnern. Auf dem Rückweg in seine damalige Wirkungsstätte Wittenberg in Sachsen-Anhalt im Osten Deutschlands soll er durch Tirol gekommen sein. Höhepunkt vieler weiterer Feierlichkeiten ist schließlich das große, öffentlich zugängliche, interreligiöse Reformationsfest am 21. Oktober in der Neuen Messe in Innsbruck. Rund 500 Menschen werden dazu erwartet.

„In einer Zeit, in der das Religiös-Kirchliche zurückgedrängt zu werden droht, ist es noch bedeutender, zusammenzustehen“, so Dantine. „Vor allem wenn es um die Verantwortung für die Gesellschaft geht, sollte man im Einsatz für die Menschenwürde an einem Strang ziehen. Gemeinsam wird man eher gehört, als wenn jeder für sich alleine spricht.“

In Tirol gibt es acht evangelische Pfarrgemeinden – in jedem Bezirk mit Ausnahme von Imst und Innsbruck-Land jeweils eine, in Innsbruck sind es zwei. Dantine: „Wer evangelisch ist und am religiösen Leben teilhaben will, muss schon sehr engagiert sein und unter Umständen bis zu 40 Kilometer zur nächsten Kirche zurücklegen.“ Auch der Religionsunterricht ist eine Herausforderung – für die Schüler, die dafür mitunter an eine andere Schule pendeln müssen, und noch mehr für die insgesamt 18 Lehrer, dazu zählen auch die zwölf Pfarrer: „Tirol-Rekord“ sind 23 Schulen für nur eine Religionslehrerin.

Tirol ist das am dünnsten besiedelte evangelische Zentrum in Österreich, was an der schmerzvollen Geschichte der Religionsgemeinschaft liegt: Die Gegenreformation wurde hier mit besonderer Gründlichkeit durchgeführt, Hintergrund war der „Wunsch“, der einzige Landstrich im deutschen Sprachraum mit einheitlicher Glaubensrichtung zu sein, diese „letzte Bastion“ zu erhalten. Die Vertreibungen zogen sich über Jahrhunderte hin, von 1684 im Defereggental in Osttirol bis 1837, als 437 Menschen aus dem Zillertal auswandern mussten. In einer kaiserlichen Entschließung hieß es: „Diejenigen, welche ihren Entschluß zum Austritte aus der katholischen Kirche erklären, haben ihr Domicil in anderen Provinzen zu nehmen.“ Erst 1856 wurde die erste evangelische Gemeinde in Innsbruck gegründet.