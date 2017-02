Von Helmut Mittermayr

Außerfern – Kommandanten und deren Stellvertreter, mittelfristig alle Führungskräfte der Feuerwehren, sollen in neuen Farben erstrahlen. Die in die Jahre gekommene grüne Dienstkleidung wird gegen eine schwarz-sandfarbene getauscht. So die Vorgabe des FW-Landesverbandes seit einigen Monaten. Was viele Tiroler Wehren bereits umgesetzt haben, stößt bei einigen Außerfernern auf Widerstand. So hat sich etwa der Abschnitt Zwischentoren mit acht Wehren einstimmig entschieden, die Dienstkleidung der Führungskräfte nicht zu tauschen. Dazu Abschnittskommandant Stefan Versal: „Uns geht es ums Geld. Wir sind der Meinung, dass es einfach wichtigere Anschaffungen bei uns in Gerätschaften gibt als eine neue Kleidung für Kommandant oder Kommandant-Stellvertreter.“ Versal beziffert die Kosten pro Person mit 150 Euro. Also 300 Euro pro Wehr. Dieses Geld sei rausgeworfen, die alten grünen Uniformen würden es noch lange tun. Auch wenn die Intention eines Updates nach 40 Jahren für ihn nachvollziehbar ist.

Auch im Tannheimer Tal hält sich die Freude bei Abschnittskommandant Albert Weirather in Grenzen. Ein einhelliges Nichttragen sei im Hochtal aber nicht möglich. Der Grund: Er und weitere Kommandanten sind bei Landesbewerben als Bewerter tätig. Da helfe es nichts, dort müsste die neue Dienstkleidung gezeigt werden. Ansonsten glaubt Weirather, dass das Geld wirklich sinnvoller angelegt werden könnte. Weit mehr stört ihn die „neue“ Einsatzbekleidung für alle, die seit 2011 von dunklem Grün oder Blau auf Sandfarben gewechselt werden musste. „Der Rauchfangkehrer trägt auch keine weiße Kleidung, wenn er arbeiten geht. Der Reinigungsaufwand ist seither viel höher. Es braucht sogar eigene Waschmaschinen.“

In der größten Außerferner Wehr, im Markt Reutte, wird die Führungsriege ebenfalls nicht auf die neuen Dienstfarben Schwarz/Sand umstellen, wie Kommandant Alexander Ammann weiß: „Wir haben das besprochen. Wir würden diese Kleidung nur ein-, zweimal im Jahr brauchen. Das steht nicht dafür, das alte Grün tut’s noch leicht.“ Bei der Arbeit im Bezirksverband, wo viele offizielle Anlässe abzudecken sind, sei die neue Kleidung sicher adäquat.