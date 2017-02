Von Michael Domanig

Thaur – „Die schriftlichen Quellen zu unserem Dorf sind inzwischen weitgehend erforscht“, meint Joe Bertsch, Obmann des Dorfgeschichtsvereins Chronos Thaur. Zum Glück sei aber der Thaurer Boden fruchtbar – auch in archäologischer Hinsicht. „In den letzten 20 Jahren ist vieles aufgetaucht, was wir bis dato über Thaur noch nicht wussten.“ Dazu zählten etwa ein Brandopferplatz aus der „Ötzi-Zeit“ in Kapons-Ost, ein frühmittelalterlicher Friedhof in der Vigilgasse, eine eisenzeitliche Siedlung im Bereich Essacherweg oder die spannenden Funde am Kiechlberg: Dort stießen Archäologen nicht nur auf Spuren einer jungsteinzeitlichen Siedlung – die zu den ältesten Nachweisen in ganz Tirol zählen (ca. 4200 v. Chr.) – sondern, wenige Meter entfernt, auch auf Reste einer mittelalterlichen Burganlage aus ottonischer Zeit, die ebenfalls noch viele Rätsel aufgibt.

Dass man noch lange nicht am Ende sei, habe sich nun nahe dem Romedikirchl oberhalb von Thaur bestätigt, freut sich Bertsch. Dort wurde im Spätherbst die Ruine eines im Dezember 2014 abgebrannten Bauernhauses abgerissen – mit archäologischer Begleitung. „Die Vermutung im Vorfeld war, dass man hier Reste der ehemaligen Toranlage in die Vorburg finden würde“, erklärt Bertsch. Schließlich liegt die Thaurer Burgruine in nächster Nähe. Und tatsächlich tauchten in der Böschung schon mit der ersten Baggerschaufel verborgene Mauerreste auf. Die Archäologin – Tamara Senfter vom Büro Talpa, selbst aus Thaur – „konnte relativ rasch drei verschiedene Bauphasen identifizieren“, berichtet Bertsch. Datierbare Beifunde wie Keramik oder Münzen waren leider nicht zu finden. Dafür zeichnete sich jedoch deutlich eine Schicht ab, die auf ein früheres Brandereignis hindeutete – und organisches Material lässt sich bekanntlich datieren. Also wurden Proben der Asche zur C14-Datierung an Spezialisten in Miami geschickt. Das Ergebnis war überraschend: Das Material stammt nicht etwa aus dem Hochmittelalter – die Thaurer Burg wurde wohl im 12. Jahrhundert errichtet –, sondern ist weitaus älter: Es stammt aus der Zeit um 340 n. Chr., also aus der Spätantike, der Römerzeit.

„Wir wussten natürlich, dass die Römer auch in Thaur waren“, erzählt Bertsch. Unter dem Altarraum der Thaurer Pfarrkirche befindet sich ein römischer Bodenhorizont, auch das Wegenetz westlich des Langenbachs und in den Thaurer Feldern wurde von den Römern angelegt. „Ansonsten gibt es aber kaum weitere Funde.“ Außerdem seien die Römer „in der Regel unten im Tal geblieben“, so Bertsch, Höhenfunde wie jener beim Romedikirchl seien äußerst selten. Nun würden sich diverse Fragen stellen: „Handelte es sich um eine Höhensiedlung? Oder eventuell um einen Wachturm? Dazu bedarf es weiterer Grabungen.“ Diese sollten laut Bertsch im heurigen Frühjahr möglichst zeitig beginnen.

Die Spuren aus der Römerzeit „passen auch gut zu den Plänen für ein Besucherzentrum im neuen Ausflugsgasthaus beim Romedikirchl“, ergänzt Bertsch. Wie berichtet, beteiligt sich die Gemeinde Thaur am Bau des Gasthauses, das neben 38 Sitzplätzen und einer Terrasse eben auch Ausstellungsräume im Obergeschoß bieten wird. Ein Teil soll vom Naturpark Karwendel bespielt werden, der Rest vom Verein Chronos mit Schlaglichtern auf die lange Thaurer Geschichte. „Baustart ist, sobald es das Wetter zulässt“, erklärt BM Christoph Walser. Die Fertigstellung des Gasthauses sei bis Jahresende geplant. Sobald der Bau beginne, werde die Gemeinde auch den Pächter ausschreiben.