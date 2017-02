Tulfes – Von der „Zielgeraden“ zu sprechen, ist verfrüht, mit der Vergabe der Arbeiten an Elektronik und Seilbahntechnik sowie der Einreichung des Projekts beim Verkehrsministerium in Wien ist die geplante Einseilumlaufbahn aber nun um wichtige Schritte vorangekommen. Sie soll am Glungezer ab dem kommenden Winter den Sessellift zwischen Parkplatz und Halsmarter ersetzen.

Bis Anfang Mai haben die Behörden nun Zeit, den Bau der Bahn offiziell zu genehmigen. Martin Wegscheider, Tulfer Bürgermeister und Chef der Glungezerbahnen, geht fest davon aus, dass die Zustimmung zur neuen Bahn erteilt wird. „Da die Seilbahn ja nur den bestehenden Lift an gleicher Stelle ersetzt, ist das eher eine formale Angelegenheit“, so Wegscheider. In den kommenden Tagen werde es außerdem eine zweite Bau-Ausschreibung geben, diesmal für die Errichtung der Seilbahnstationen. Die Arbeiten sollen dann nach dem Ende einer verkürzten Sommersaison im August beginnen. „In der kommenden Wintersaison könnte die Seilbahn dann schon in Betrieb gehen“, zeigt sich Wegscheider optimistisch.

Zuvor bedarf es noch letzter Unterschriften von Grundstückseignern und Vereinbarungen zur Finanzierung der Bahn. Aktuell geht Wegscheider von Gesamtkosten von rund sieben Millionen Euro aus. Jeweils etwas mehr als eine Million wollen die Gemeinde Tulfes und der Tourismusverband Hall-Wattens beisteuern, den Rest werden das Land und insgesamt 20 umliegende Gemeinden aufbringen. Wie viel jede einzelne Gemeinde zahlt, stehe noch nicht fest, sagt Wegscheider. „Es gibt aber ein gutes Einvernehmen mit allen beteiligten Bürgermeistern, von manchen habe ich auch schon konkrete Finanzierungszusagen.“

Neben der neuen Bahn soll es mit dem Start der Wintersaison 2017/18 am Glungezer auch erstmals eine künstliche Beschneiung geben. Diese soll vor allem im Bereich rund um Halsmarter für ausreichend Schnee auf den Pisten sorgen, eine beschneite Talabfahrt ist vorerst nicht geplant. (mxs)