Kufstein – Nach dem Bekanntwerden eines Falls von offener Tuberkulose an einem Gymnasium in Kufstein liegen die Untersuchungsergebnisse der letzten Blutproben von „Nahkontaktpersonen“ vor. „Wir können Entwarnung geben. Kein weiterer Schüler ist erkrankt, das gilt auch für den Lehrkörper“, gibt Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Auch die Mitbewohner des 17-jährigen Asylwerbers aus Afghanistan im Quartier in Kirchbichl sind nicht an Tuberkulose erkrankt. „Dennoch werden im April routinemäßig die in einem solchen Fall vorgesehenen abschließenden Untersuchungen durchgeführt“, kündigt Platzgummer an. Der 17-Jährige wird derzeit am Landeskrankenhaus Natters behandelt. (TT.com)