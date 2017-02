Von Denise Daum

Steinach – Viel Staub aufgewirbelt hat vor zwei Jahren das Vorhaben der Plon Abbau- und Aufbereitungs GmbH, in Steinach Dolomit zu gewinnen sowie darauffolgend eine Bodenaushubdeponie zu errichten. Anrainer haben über 1000 Unterschriften gegen das Projekt am Hang südwestlich der Brennerautobahn, nahe der Autobahnmeisterei Plon, gesammelt. Die Gemeinde hatte zwar schon vor vielen Jahren die Zustimmung für das Projekt erteilt, allerdings unter der Prämisse, dass das gewonnene Schottermaterial für den Brennerbasistunnel verwendet wird. Das konnte die Brenner Basistunnel-Gesellschaft BBT-SE allerdings nicht versprechen – immerhin muss die Auftragsvergabe über eine Ausschreibung erfolgen. Daraufhin hat man nicht mehr viel gehört von dem Projekt, das im März 2015 verhandelt wurde.

Nun scheint aber wieder Bewegung in die Sache zu kommen – die Projektwerber bemühen sich aktuell bei der Bezirkshauptmannschaft um die naturschutzrechtliche Genehmigung. An dem Projekt habe sich nichts geändert, heißt es von Seiten der Plon Abbau- und Aufbereitungs GmbH. Die Genehmigung braucht das Unternehmen offenbar, um sich für das nächste Baulos des Brennerbasistunnels zu bewerben.

Nichts geändert hat sich auch an der kritischen Haltung des Steinacher Bürgermeisters Josef Hautz gegenüber dem Projekt. Der „alte“ Gemeinderat (also vor der Wahl 2016) habe zwar die Genehmigung erteilt, aber „nach wie vor sind einige Dinge an dem Projekt unklar“, erklärt Hautz. So sei nicht klar, wie das Loch nach dem Abbau wieder aufgefüllt werde. Ein entsprechendes Konzept werde dem Bürgermeister in jedem Fall noch vorgelegt, ist vom Projektwerber zu hören.

BM Hautz will sich im Laufe der kommenden Woche mit seinen Gemeinderäten besprechen, wie die offizielle Stellungnahme der Gemeinde an die Bezirkshauptmannschaft aussehen soll.