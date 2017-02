Kufstein – Am Mittwoch dieser Woche veranstaltete die Schülervertretung des Gymnasiums Kufstein ein Schülerparlament. Etwa 70 Schülerinnen und Schüler stimmten dabei über ihre Vorstellungen und Wünsche zu ihrer Schule ab.

Im ersten Teil des Parlamentstages wurden in Kleingruppen Anträge zu verschiedenen Themen ausgearbeitet. „Im zweiten Teil erlebten wir dann eine engagierte Diskussion zu diesen Anträgen. Ich bin begeistert, wie leidenschaftlich hier über unsere Schule debattiert wurde“, freut sich Schulsprecher Matthäus Schweisgut.

Die Idee, ein Schülerparlament auch direkt an der Schule durchzuführen, entstand 2015 unter dem damaligen Schulsprecher Max Hagenbuchner, der zur Neuauflage gerne wiedergekommen ist und mitgeholfen hat.

In ihrer Begrüßung am Morgen betonte die Direktorin Ellen Sieberer den hohen Stellenwert der Demokratie und ihre Unterstützung der Schülervertretung bei deren Projekt. Der stellvertretende Schulsprecher Florian Heim ist auf die Nachbereitungen gespannt, denn „jetzt kommt es darauf an, dass wir die Anträge der Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Eltern, Lehrern und der Direktorin so gut wie möglich umsetzen“.

Laut Hagenbuchner sind einige der Forderungen die Einbeziehung von Experten in den Unterricht, die Öffnung der Klassenzimmer in den Pausen und dass Räume der Schule auch in der Freizeit genutzt werden können. Etwa für Debattierklubs oder Basketball. (TT, mm)