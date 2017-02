Lienz – Laut Statistik des Standesamtes Lienz haben sich im Jahr 2016 insgesamt 174 Paare „getraut“. So oft nahmen die Stadtbeamten eine Eheschließung vor. Meist fand das Fest in der Liebburg statt, doch 32 Paare gaben sich auch in der Kapelle von Schloss Bruck das Jawort.

Das Standesamt ist jedoch nicht nur für Trauungen zuständig, sondern auch für das Gegenteil: wenn ein Paar sich wieder scheiden lässt. Im vergangenen Jahr entschieden sich 28 Paare, die einander einst in Lienz die Ehe versprochen hatten, wieder getrennte Wege zu gehen. Im Jahr davor waren es noch 44 gewesen. Offenbar haben vergangenes Jahr auch etliche Lienzer Paare auswärts geheiratet: Das zeigen die 18 Ehefähigkeitszeugnisse, die das Standesamt 2016 ausgestellt hat.

Was Heiraten und Scheidungen betrifft, so decken die Lienzer Zahlen zwar den Großteil, aber nicht die Gesamtheit des Bezirks ab. Es gibt mehrere kleine Standesämter, so zum Beispiel im Defereggen, in Sillian oder in Kals. (co)