Von Marco Witting

Innsbruck – Es ist eng. Laut. Die Pilatus Porter des Bundesheers wackelt ein wenig mit ihrem Hinterteil. Ungemütlich ist es – 250 Meter über Seefeld. „Eine Minute“, brüllt der Pilot nach hinten. Die drei Soldaten im Inneren des kleinen Flugzeugs heben den Daumen, ziehen sich Brillen über die Augen. Warum, das erfährt der Laie Sekunden später. Als sich die Tür für die Fallschirmspringer öffnet. Ein Schwall eiskalter Luft schlägt einem wie ein Hammer ins Gesicht, sofort treibt es einem die Tränen in die Augen. Schockgefroren für einen Moment. Und ehe man es sich versieht, sitzt der erste Springer schon an der Kante. An der Kante ins Nichts. Zuvor hatte er noch seinen Haken samt gelbem Band angehängt. Diese Vorrichtung öffnet den Schirm – alles wirkt hier wie in einem älteren Kriegsfilm. Der Absetzer, verantwortlich für den reibungslosen Ablauf dieser Übung, klopft dem Springer auf die Schulter. Schreit ihn an: „Sprung!“ Dann stürzt sich das Trio in die Tiefe. Man kann nur erahnen, dass die Rundkappenfallschirme, für Absprünge in geringen Höhen, aufgegangen sind und die Männer in rund eineinhalb Minuten sicher auf der Erde landen. Herzklopfen. Schon beim Zuschauen.

Das österreichische Bundesheer präsentierte in den vergangenen zwei Tage Medienvertretern eine Besonderheit. Ein Blick hinter die Kulissen des Jagdkommandos, das dieser Tage in Tirol spektakuläre Fallschirm-Übungen für Soldaten aus Österreich und Deutschland durchführt. Tirol und dessen Topografie bieten dazu die idealen Voraussetzungen. Doch wozu solche Übungen? Wozu eine solche Spezialeinheit des Bundesheers? „Das Jagdkommando hat vielfältige militärische Aufgaben. Darunter wäre auch ein Einsatz, um eingeschlossene Österreicher im Ausland zu befreien“, erklärt man. Wo und wann das bis dato schon passierte? Geheimhaltungsstufe.

„Ich bin bisher 36-mal gesprungen. Bevor wir uns rausstürzen, bete ich noch einmal“, sagt ein Soldat aus Deutschland vor dem Absprung. Kann ja nicht schaden. „Wir sind keine Hasardeure“, erzählt ein Ausbildner. Aber ein Restrisiko bleibt immer. Besonders bei der Landung sind Verletzungen immer drinnen. Kleine Blessuren gab es auch bei den Sprüngen der vergangenen Tage.

Die Fallschirmsprünge gab es nicht nur aus geringerer Höhe. Sondern auch aus rund 1000 Metern Höhe – und höher. Im Gegensatz zur kleinen Pilatus-Maschine bietet die große Hercules-Transportmaschine des Heeres für den Beobachter einen zwar lauten, ansonsten aber komfortablen Flug. Wenn sich das große Maul der Maschine dann aber im Flug öffnet und die Springer einzeln abspringen, ist der Sprung ins gleißende Licht mindestens genauso spektakulär.