Innsbruck – Die beste Schulnachricht des Tages? Für viele der 91.967 Schüler des Landes ist es jene, dass es jetzt eine Woche Semesterferien gibt. Zeit zum Durchatmen, Skifahren und für ein wenig Entspannung. Doch gerade im Großraum Innsbruck ist die Schulnachricht auch Grund für jede Menge Anspannung. Denn mit den Schulnachrichten starten auch die Anmeldungen für die 5. und 9. Schulstufe in die heiße Phase. Und wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, bedeutet das speziell in Innsruck einen enormen Run auf die Gymnasien.

Bis zum 3. März ist unter Vorlage der Schulnachricht die Anmeldung in den jeweiligen Schulen möglich. Dabei muss der Erstschulwunsch angegeben werden. Bis zum 22. März erfolgt dann die Zuteilung. Wer nicht in der Erstschule unterkommt, dessen Anmeldungen wird an die Zweit- und Drittwunschschule weitergeleitet.

Rückblick: 130 Kinder konnten vor zwei Jahren im Großraum Innsbruck trotz Gymnasialreife nicht ihren gewünschten Bildungsweg einschlagen und mussten das Schuljahr in einer Neuen Mittelschule beginnen. Im Vorjahr waren es nur noch vereinzelte Fälle, bei denen das der Fall war. Ob es heuer wieder so weit kommt, darauf könne man noch keine Antwort geben, hieß es von Seiten des Landesschulrats (LSR) für Tirol. Zwar sei der Geburtenjahrgang wieder etwas stärker, das allein bedeute aber noch keinen Engpass. Und weiter: „Wer die Aufnahmekriterien erfüllt, kann grundsätzlich mit der Aufnahme an ein Innsbrucker Gymnasium rechnen. Was nicht garantiert werden kann, ist, dass jedes Kind in die Erstwunschschule aufgenommen werden kann.“ Außerhalb von Innsbruck gab es noch in Schwaz und fallweise in Telfs ähnliche Probleme. Beim LSR sieht man unterdessen eine steigende Akzeptanz und auch mehr Schüler an den Neuen Mittelschulen. Das schlechte Image sei nur herbeigeredet. (mw)