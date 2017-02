Von Brigitte Warenski

Innsbruck – 2016 hat die Bakteriologie der Medizinischen Universität Innsbruck 68 Fälle (2015: 70) von multiresistenten Erregern aus der Familie der Enterobakterien befundet. Der Großteil (49) gehörte laut Dorothea Orth-Höller, Leiterin der Bakteriologie, zur Gattung Klebsiella. Der gleiche Erreger führte zum Tod einer US-Patientin, der vor Kurzem sogar für Schlagzeilen in europäischen Medien gesorgt hatte. Der Superkeim hatte bei der Frau zu einer Infektion geführt, die mit keinem der 26 zugelassenen Antibiotika behandelt werden konnte.

Auch in Tirol wird seit Langem ein wachsames Auge auf die Superkeime geworfen, die zum Großteil in den Krankenhäusern auftreten. „Grund dafür ist, dass in einer Klinik sehr viele Antibiotika zum Einsatz kommen und die Patienten oft immungeschwächt sind. Da die Keime immer mehr Waffen gegen Antibiotika entwickeln, die sie zerstören wollen, nehmen die Resistenzen zu“, erklärt Orth-Höller. Zum großen Problem hat sich auch der Einsatz der Antibiotika in der Tiermast entwickelt. Die Antibiotika gelangen über die Nahrungskette in den menschlichen Körper, der zunehmend Resistenzen aufbaut. Auch wenn die WHO den Klebsiellakeim als „dringende Gefahr für die Gesundheit“ eingestuft hat und laut Experten die Sterblichkeitsrate bei 40 bis 50 Prozent liegt, ist laut Orth-Höller die Situation in Tirol nicht derart dramatisch. „Bei den multiresistenten Keimen gibt es in Europa ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Im Süden gibt es wesentlich mehr multiresistente Keime, u. a. weil diese Länder einen sehr lockeren Umgang mit Antibiotika haben.“ Bei den in Tirol befundeten Erregern wurde wie in den USA die Wirksamkeit von 26 Antibiotika getestet, „und es waren in den meisten Fällen nur noch drei bis vier wirksam“.

In Tirols Krankenhäusern wird daher als Präventivmaßnahme „sehr auf die Hygiene geachtet“. Die Med-Uni entwickelt derzeit in Zusammenarbeit mit Egger Holz – wie kürzlich berichtet – neuartige Holzoberflächen, die die Übertragung von Keimen verhindern sollen. „Zudem haben alle Kliniken einen Maßnahmenkatalog für den Notfall“, so Orth-Höller.