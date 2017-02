Von Angela Dähling

Schlitters, Wiesing – Nichts geht mehr. Stillstand auf beiden Autobahnausfahrten. Stillstand im Kreisverkehr Wiesing, auf der Achenseestraße und auf der Zillertalstraße. Sowohl taleinwärts als auch talauswärts. Fluchend und haareraufend steigen viele Autofahrer entnervt aus ihren Fahrzeugen. Dieses Bild vom vergangenen Samstag dürfte sich auch heute wiederholen. Der Ärger über die sich nicht ändernde Stausituation, die die Zillertaler in ihrem Tal sozusagen zu Gefangenen macht, nervt.

Dass jetzt auch die Ausweichrouten über Bruck/Hart sowie Schlitters/Gagering behördlich gesperrt wurden, verschlimmere das Ganze, meinen manche und sehen Gefahr in Verzug. BHStv. Wolfgang Löderle widerspricht: „Der Stau wird so weniger. Durch das Ausfahren von der B 169 in Schlitters und spätestens in Gagering nötige Wiedereinfädeln wurde der Verkehrsfluss auf der Zillertalstraße unnötig weiter beeinträchtigt.“ Der Verkehr solle bleiben, wo er hingehört und nicht in die Dorfzentren verlagert werden. Löderle: „Das ist besser für die Verkehrssicherheit.“ Das Stauproblem lasse sich freilich so nicht lösen.

Laut Bezirksrettungskommandant Michael Knauer seien die verkehrsfreieren Nebenstraßen für die Rettungsfahrzeuge „kein Nachteil, aber auch kein großer Vorteil“. Der Zillertaler Planungsverbands­obmann Hansjörg Jäger meint: „Fügen muss endlich Gas geben!“ Und auch aus Mayrhofen kommen von TVB-Obmann Andreas Hundsbichler mahnende Worte: „Wir haben höchsten Handlungsbedarf und müssen aufpassen, dass wir uns unsere Gäste so nicht vergraulen.“ Der Fügener Bürgermeister Dominik Mainusch stimmt dem zu: „Die Situation ist unerträglich. Deshalb habe ich das Marschtempo massiv erhöht.“ Der Gemeindechef spricht von seinem Bürgerbeteiligungsprozess, durch den eine Verkehrslösung gefunden werden soll. Mitte 2017 werde der Gemeinderat eine Verkehrslösung beschließen. „Das ist in Stein gemeißelt“, gibt sich Mainusch kämpferisch.

Die Arbeitsgruppe beschäftige sich derzeit mit zwei Varianten: Bei der sogenannten Bestandsvariante bleibt die B 169 in Fügen, wo sie ist. Die Einbindung von Hart und Einfahrt in Fügen-Nord sowie das Bahnhofsproblem würden durch diverse Maßnahmen gelöst werden. Bei der zweiten Varianten wird die B 169 in Fügen zur Gemeindestraße und der Durchzugsverkehr daneben auf einer zweiten Straße vorbeiführt. Viehtriebe und Gewässer würden eine unterirdische Verkehrsführung unmöglich machen, sagt Mainusch. Er hält daher eine Niederflur­trasse für die beste Lösung.

Und darum heißt es bis auf Weiteres weiter warten im Stau.