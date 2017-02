Innsbruck – Egal, ob es ständig wiederkehrende somatische Beschwerden wie „unerklärbares“ Bauchweh, Schulverweigerung oder permanente Wut- und Zornattacken des Fünfjährigen sind. Es gibt viele Themen, die in Familien für Wirbel sorgen. Bis sich Eltern Unterstützung von außen holen, dauert es in der Regel aber länger: „Meistens haben sich Eltern schon von zehn Ecken Ratschläge angehört – egal, ob Großeltern, Freundin oder Nachbarn –, bis sie sich professionelle Hilfe holen“, sagt Robin Menges. Die Psychologin betreibt seit mittlerweile sieben Jahren in Innsbruck eine Praxis für Familien- und Paarberatung. Sie arbeitet mit einem ganzheitlichen, beziehungsorientierten Ansatz.

Wem der Däne und Bestsellerautor Jesper Juu­l etwas sagt, der weiß, wovon Menges spricht. Kurz: „Es geht darum, Familien zu begleiten, ganz persönliche Lösungsansätze und damit Potenzial für Veränderung zu finden. Jede Familie ist anders, es gibt keine Pauschalrezepte oder Methoden. Es geht um gute Beziehungen zueinander.“ Kinder, die durch Probleme auffallen, würden indirekt oft auch ureigenste Themen, die die Eltern selbst beschäftigen, anreißen: „Krisen in Familien und mit Kindern sind immer auch ein persönlicher Entwicklungsmotor“, so Menges. Fakt sei, dass es mittlerweile viel mehr Familien gebe, die sich professionelles Coaching holen. Damit es mehr Adressen gibt, die für Familien, aber auch Lehrer hilfreich sind, will die IGfB (siehe Kasten) demnächst einen neuen Lehrgang starten. (lipi)