Von Michael Mader

Kufstein – Letzter Tag vor den Semesterferien. Vor der Volksschule in Kufstein-Sparchen in der Sterzinger Straße geht es zu wie in einem Taubenschlag: Bis kurz vor halb­ zwölf ist die Straße einseitig bis zur nächsten Kreuzung mit knapp 15 Autos zugeparkt. Wer jetzt hier durchmuss, hat schlechte Karten – zumindest bei Gegenverkehr.

Der gestrige Freitag war nicht der wildeste Tag, was den Ansturm betrifft, ähnliche Szenen sollen sich auch in der Früh und nach Mittag abspielen. Je nach Witterung, wie Direktorin Ursula Gramshammer auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung mitteilt: „Besonders wenn das Wetter eher schlecht ist, kommen viele Eltern mit dem Auto. Der Erste parkt mit dem Auto auf der Straße vor der Schule, der Zweite mit etwas Abstand ebenso und so weiter.“ Die Straße vor der Volksschule sei schmal und besonders im Winter, wenn auch noch Schnee liege, könne man hier schon von einem Verkehrschaos sprechen.

Gramshammer: „Wir informieren die Eltern zwar immer wieder und bitten, dass die Kinder zu Fuß gehen sollen, aber gerade mittags kommen viele von der Arbeit und nehmen dann gleich die Kinder mit.“ Aber auch andere Leute würden um diese Zeit nach Hause wollen, und so gehe manchmal gar nichts mehr. Natürlich gebe es aber auch Zeiten, wo es nicht so schlimm sei.

230 Schüler besuchen hier die Volksschule, hinzu kommen die benachbarten Kindergartenkinder. Auch bei Veranstaltungen an der Schule ist naturgemäß mit einem erhöhten Fahrzeugaufkommen zu rechnen.

Alles in allem ein Umstand, der die Gemeinderatsfraktion „Für Kufstein – SPÖ/Parteifreie“ auf den Plan gerufen hat. Gemeinderat Alexander Gfäller brachte in der jüngsten Sitzung einen Antrag auf probeweise Einführung einer Einbahnregelung ein. Und zwar vor der Schule in Richtung Kaufpark und zusätzlich in der Meraner Straße. Bei Letzterer bestehe laut Gfäller ein ähnliches Problem: „Einerseits durch parkende Autos der Wohnungsmieter, andererseits durch die Baustellen der Neuen Heimat, wodurch eine Fahrbahnseite nicht zu befahren ist. Diese Einbahn wäre dann erst nach dem Gebäude der Sparkasse Richtung Kaiserlift zu führen.“

Bürgermeister Martin Krumschnabel will den Antrag im Verkehrsausschuss behandeln lassen und steht zumindest der Einbahn in der Sterzinger Straße nicht negativ gegenüber: „Ich sehe das total sachlich. Aber wir brauchen eine fachlich gute Lösung. Soweit ich weiß, war in der Sterzinger Straße vor vielen Jahren schon einmal eine Einbahn. Das hat man dann aber wieder aufgehoben und ich weiß nicht warum“, will sich der Bürgermeister zuerst informieren. In der Meraner Straße hingegen würden wesentlich mehr Leute wohnen, die von einer Einbahnregelung betroffen wären. „Aber wir werden das sicher sehr intensiv überprüfen“, sagt Krumschnabel.