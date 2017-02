Scheffau – Jubelstimmung im Waldhof Resort in Scheff­au am Wilden Kaiser: Küchenchef Stefan Glantschnig schaffte bei seinem dritten Anlauf den Sprung ins Finale der „Jungen Wilden 2017“, einem europäischen Kochwettbewerb, der vom internationalen Gastronomiefachmagazin Rolling Pin veranstaltet wird. Einmal verfehlte Glantschnig den Einzug ins Finale nur um hauchdünne drei Punkte. Umso souveräner setzte er sich diesmal gegen seine Mitstreiter durch.

Unter den kritischen Augen einer hochkarätig besetzten Fachjury in der Seifenfabrik in Graz setzte sich der 27-Jährige gegen seine Mitstreiter Philip Kröll (Die Weinbank, Ehrenhausen, Steiermark) und Oliver Friedl (Rohrmoser kocht GmbH, Bischofshofen, Salzburg) durch.

Haubenkoch Christof Widakovich über den Gewinner Stefan Glantschnig: „Die Hauptspeise war perfekt durchdacht. Vom Aufbau bis hin zum Branding des Geschirrs war alles abgestimmt.“ Glantschnigs drei Gerichte waren eine durch und durch kreative und durchdachte kulinarische Geschmacksreise, so das Urteil der Jury.

2471 Köche unter 30 Jahren haben sich beworben, neun haben es in die Vorrunden geschafft, und seit Kurzem ist Stefan Glantschnig dem begehrtesten Titel der jungen europäischen Kochelite einen Schritt näher. Der gebürtige Kärntner verdiente sich seine Sporen bei Heinz Hanner in Mayerling, Jean George Klein im Elsass und Manuel Ressi in Hermagor. Das große Finale findet am 20. März in Hamburg statt. (TT)