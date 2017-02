Innsbruck – Die Angst ist immer präsent, schließlich könnte alles sehr schnell gehen. Jedes Mal, wenn Uniformierte ins Flüchtlingsübergangsquartier „Heim am Hofgarten“ in Innsbruck kommen, glaubt Ahmadullah Hamra: „Jetzt sind wir dran. Jetzt kommen sie uns holen und bringen uns nach Bulgarien zurück.“ Der ausgebildete Mediziner und Vater von zwei Kindern im Alter von ein und zwei Jahren ist mit seiner Familie vor den Taliban in Afghanistan geflohen, auch seine Mutter machte sich mit auf den Weg nach Europa. Auf der Flucht wurde die kleine Gruppe in Bulgarien festgenommen und musste für mehrere Wochen in ein Schubhaftzentrum.

Ihren Schilderungen zufolge wurden der Familie alle persönlichen Gegenstände, Geld und Versorgungsgüter für die Kinder – Windeln und Milchpulver – abgenommen. Als einer seiner Söhne erkrankte, dabei an Atemnot litt und Hamra Medikamente verlangte, wurde er misshandelt, schildert der 32-Jährige. Als seine Mutter ihren Sohn schützen wollte, wurde auch sie getreten. Seither hat sie mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen zu kämpfen. Auch vor Schleppern, die mit Gewalt noch mehr Geld aus ihnen herauspressen wollten, gab es keinen Schutz.

Die Familie hat in Österreich einen Asylantrag gestellt, doch hierzulande fühlt man sich nicht zuständig, denn Bulgarien ist ein EU-Land und die Familie wurde dort registriert. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat bereits über die Abschiebung entschieden. „Fluchtpunkt“, ein Projekt des Vereins „arge-Schubhaft“, hat ein letztes Rechtsmittel eingelegt, bis Dienstag wird über das Schicksal der Familie Hamra entschieden, die sich sehr vor einer Rückkehr nach Bulgarien fürchtet. Koordinator Herbert Auderer: „Bei der Entscheidung wurden die Geschehnisse, welche die Familie durchleiden musste, nicht berücksichtigt.“ Eine Abschiebung hätte schwerwiegende Folgen. Die Behörde beruft sich jedoch auf die Dublin-Verordnung.

Soziallandesrätin Christine Baur versteht die Ängste der Familie und plädiert dafür, Flüchtlinge nicht in Länder abzuschieben, die die Standards einer menschenwürdigen Behandlung nicht gewährleisten. „Wenn das EU-Asylsystem funktionieren soll, dann geht das nur, wenn die Menschenrechtsstandards in der Grundversorgung in den Mitgliedsländern gleich sind. Diese dürfen nicht der Logik folgen: ,Je schlechter die Bedingungen, umso weniger werden kommen.‘“ Aber es gebe große Unterschiede, und ihnen könne man von Österreich aus begegnen, indem man die Betroffenen aufnimmt. (ms)