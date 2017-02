Von Irene Rapp

Innsbruck – Als ehemaliger Mitarbeiter in einem Flüchtlingsheim kennt Jürgen Gschnell die vielen persönlichen Schicksale, die sich hinter den nackten Zahlen verbergen. Ein Mann aus Afghanistan, 28 Jahre alt, verheiratet, fünf Kinder. Er flüchtet aus seinem Land, die Schlepper versprechen ihm, dass er die Familie bald nachholen kann und er ein Haus in Europa bekommt. „Die arbeiten fast wie ein Reisebüro“, sagt Gschnell.

In Österreich angekommen wartet der Afghane jedoch zunächst 1,5 Jahre auf das Erstinterview beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, dann fällt der Asylantrag negativ aus. Dazu kommt der Druck seiner Familie, die Herausforderung, Deutsch zu lernen, und die Angst vor weiteren Behördenentscheidungen. „Dieser Mann ist zurückgekehrt“, sagt Gschnell.

Seit 1. Jänner 2017 unterstützt auch die Caritas der Diözese Innsbruck rückkehrwillige Flüchtlinge. Leiter der neuen Anlaufstelle – die im Rahmen eines EU-Projektes für drei Jahre finanziert wird – ist Gschnell. In anderen Caritas-Diözesen gibt es dieses Angebot schon länger, seit 1998 wurden auf diesem Weg österreichweit rund 20.000 Beratungen registriert.

„Wir wollen den Menschen aufzeigen, welche Perspektiven sie in Österreich und welche sie in ihrer Heimat haben. Wir wollen sie aber zu nichts drängen, und wir wollen ihnen eine Rückkehr in Sicherheit und Würde ermöglichen“, ist Gschnell besonders wichtig.

Hat sich ein Asylwerber entschieden, zurückzukehren, wird ihm nicht nur bei der Dokumentenbeschaffung geholfen. In einigen Ländern – z. B. Irak, Somalia und Nigeria – gibt es Reintegrationsprogramme der Caritas. „Denn auch die Rückkehr ist nicht leicht“, sagt Gschnell. Wo kann der Heimkehrer wohnen? Wie schaut es mit Arbeit aus, braucht er einen Computer, Werkzeug für die Landwirtschaft? Haben die Kinder einen Schulplatz? „Je nach den Bedürfnissen sind bis zu 3000 Euro Reintegrationsleistung möglich“, sagt Gschnell.

Neben der Caritas bietet in Tirol auch der Verein Menschenrechte Österreich eine Rückkehrberatung von Asylwerbern an, und zwar schon seit 2006. „Im Vorjahr sind über uns 296 Menschen aus Tirol in ihr Heimatland ausgereist“, weiß Dijana Begic, Leiterin des Büros in Innsbruck.

Die Motive dafür seien unterschiedlich: „Das kann familiäre, aber auch gesundheitliche Hintergründe haben“, so Begic. Nach dem großen Flüchtlingsansturm 2015 hätte sich die Zahl der Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind, 2016 nach oben entwickelt. „Viele haben erkannt, dass ihre Perspektiven in Österreich nicht so aussichtsreich sind und sie ganz andere Vorstellungen hatten“, nennt Begic einen Grund.

Dass sich diese Zahl noch erhöhen könnte, glaubt auch Gschnell. „Die Leute sehen keine Chance bei uns, und sie sehen, dass die diesbezüglichen Gesetze in Österreich immer strenger werden.“

Mit speziellen Projekten will auch der Bund die freiwillige Rückkehr weiter forcieren. So erhalten z. B. Afghanen, Nigerianer und Marokkaner 500 Euro, wenn sie innerhalb von drei Monaten nach der Asylantrag-Stellung wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Bei anderen außereuropäischen Staaten ist es weniger.