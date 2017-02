Von Helmut Mittermayr

Reutte, Garmisch, Innsbruck – Viermal in einem Semester – Eltern einer Schülerin aus dem Raum Reutte haben kein Verständnis mehr, dass ihre Tochter dauernd Termine versäumt, weil sie den Zug zwischen Reutte und Innsbruck benutzt. Der Teenager hat die Liebe zum Musizieren entdeckt und nimmt dafür viele Strapazen auf sich. Die 16-Jährige besucht ein Gymnasium mit Musikschwerpunkt in Innsbruck und spielt in mehreren Orchestern mit, in Innsbruck wie in Reutte. Damit sie etwa an den Proben der Plansee-Werksmusik teilnehmen kann, fährt sie immer Donnerstag nach Hause und freitags um 5.20 Uhr mit dem ersten Zug von Reutte wieder nach Innsbruck. Schon dreimal fehlte in Garmisch-Partenkirchen einfach der Anschlusszug. Erklärungen gab es keine. Sie musste zwei Stunden auf den nächsten warten und kam viel zu spät in die Schule.

Höhepunkt der Kalamitäten war ein samstägiges Konzert einer eigenen Frauengruppe der Stadtkapelle Wilten im Congress Innsbruck, an dem die junge Schlagwerkerin teilnehmen durfte. Die letzte Probe vor dem Auftritt am Abend war auf 15 Uhr angesetzt, also startete die 16-Jährige für die zweieinhalbstündige Zugfahrt am Bahnhof Reutte rechtzeitig um 11 Uhr – glaubte sie. In Garmisch kam der Zug jedoch mit leichter Verspätung an und alle 19 Außerferner Passagiere, die nach Innsbruck weiterwollten, konnten den Anschlusszug zwar noch sehen; auf sie gewartet hat er nicht. Für den Vater der Betroffenen ein Unding: „Das ist doch ein und dieselbe Firma. Warum wird der Lokführer des Anschlusszugs nicht verständigt, dass er zu warten hat?“

Der Vorfall brachte ungewollten Schwung in die Familie. Die Großeltern mussten sich in Reutte sofort zur Abfahrt fertig machen. Das Mädchen kehrte mit dem nächsten Zug nach Ehrwald zurück, wo die Eltern samt Opa/Oma mit dem Auto schon warteten und eiligst nach Innsbruck weiterfuhren. Dort angekommen, erreichte die junge Frau gerade noch die wichtige Generalprobe, während der Rest die Stunden bis zum abendlichen Konzert totschlagen musste. Die aktuelle Plakatkampagne entlang der B 179, dass man doch das Auto stehen lassen und auf den Zug umsteigen soll, kommt der Familie in diesem Zusammenhang wie ein schlechter Witz vor. Nicht mitgezählt hat die Schülerin weitere unfreiwillige, oft stundenlange Zwangstopps – ohne anschließenden Jour fixe. Auch davon habe es genug gegeben, dies sei aber leicht zu ertragen gewesen.

Eine Reuttener Studentin, die seit Jahren den Zug benutzt, hat aufgrund der gleichen Erfahrungen große Zeitreserven eingeplant, wenn sie zu einem unaufschiebbaren Meeting unterwegs ist. Konkret nimmt sie immer den zwei Stunden früher startenden Zug. Das bedeutet aber, dass sie jedes Mal fünfeinhalb Stunden Reisezeit Reutte – Innsbruck einplant, um einen Termin auch sicher wahrnehmen zu können. Diese Option steht der betroffenen Schülerin beim Frühzug nach Innsbruck nicht zur Verfügung.

Die Außerfernbahnstrecke wird von der deutschen DB Regio, nicht den ÖBB, bedient. Die Österreicher fungieren als Infrastrukturerhalter, die Deutschen befahren sie seit Jahren. Anton Knapp, Pressesprecher der Deutschen Bahn AG in München, war es Freitag nicht möglich, Verantwortliche der DB Regio zu befragen. Er will sich am Montag zur Problematik äußern.