Von Michael Domanig

Innsbruck – Volksschule Pradl-Ost, Freitagvormittag, kurz vor der Zeugnisverteilung: Schüler der Klasse 4c und Kinder aus der Sprachlernklasse sitzen paarweise an den Tischen und bringen mit Buntstiften und Wasserfarben zu Papier, wie sie sich ihr Wunschhaus vorstellen. Die anfängliche Scheu ist bald abgelegt, die Kinder kommen ins Gespräch – auf Deutsch natürlich.

Die VS Pradl-Ost – von rund 250 Schülern haben 140 nicht Deutsch als Muttersprache – ist eine von drei Innsbrucker Volksschulen, an denen eine eigene Sprachlernklasse (SPK) eingerichtet wurde. Aktuell werden dort 22 Kinder aus neun verschiedenen Nationen (darunter Flüchtlingskinder aus dem Irak, Iran, Afghanistan und Syrien) von zwei speziell geschulten Lehrerinnen auf den Regelunterricht vorbereitet. „Sie haben einen Status als außerordentliche Schüler, weil sie dem Unterricht anfangs nicht so folgen können, dass man sie beurteilen kann“, erklärt Pflichtschul­inspektor Christian Biendl. Doch das ändert sich oft schnell: Mit Beginn des neuen Semesters wechseln etwa zwei Mädchen aus Tadschikistan und Afghanistan von der SPK in die Regelklasse 2c: mit Aussicht auf einen ordentlichen Status und einen ganz regulären Schulabschluss.

In der SPK – sie ist heuer im dritten Jahr – steht der Sprach­erwerb im Vordergrund, mindestens 14 Stunden pro Woche sind dafür vorgesehen. „Aber die Kinder werden nicht separiert“, betont Biendl. Sie schnuppern – wie gestern – öfters in Regelklassen hinein, „viele besuchen auch die Tagesbetreuung und haben dort Kontakt mit anderen Kindern.“ An zwei Nachmittagen pro Woche wird zudem, in Kooperation mit dem Jugendrotkreuz, Lernhilfe angeboten.

Ziel sei, so Direktor Christian Eder, „dass sich die Sprachlernklasse gegen Ende des Jahres leert und Platz für neue Schüler frei wird.“ Denn diese trudeln laufend ein, wie Biendl ausführt, was natürlich eine Herausforderung sei: „Der Landesschulrat erhält von den Flüchtlingsheimen Listen mit Kindern, die einen Schulplatz benötigen. Das ist ein laufender Prozess.“ Aber das Modell funktioniere gut, ergänzt Eder: „Weil die ganze Schule diesen Weg mitträgt.“

Auch Innsbrucks Bildungsstadtrat Ernst Pechlaner (SP) lobt die VS Pradl-Ost als „Musterbeispiel, wie Integration gelingen kann“.