Von Harald Angerer

Kössen, Kitzbühel – Es waren unruhige Zeiten, nun soll sich das wieder ändern. Das Rote Kreuz im Bezirk Kitzbühel soll mit einer neuen Führung wieder in ruhigere Gewässer gelenkt werden. Nach dem Rücktritt des Vorstandes am 16. Jänner des Jahres, die TT berichtete, musste eine neue Bezirksführung gewählt werden. Dazu wurde nun am Donnerstagabend in Kössen eine außerordentliche Bezirksstellenversammlung des Roten Kreuzes abgehalten.

Mit Daniel Hofer wurde dabei ein neuer Bezirksstellenleiter gewählt. Er folgt damit dem umstrittenen Hans-Urs Krause. Ursprünglich stammt Hofer aus dem Paznaun, ist aber seit 1995 in Kössen. Der neue Bezirksstellenleiter ist verheiratet, hat drei Kinder und ist Lehrer an der Neuen Mittelschule in Kössen. Ihm zur Seite stehen seine neuen Stellvertreter Hans Noichl und Wolfgang Gurtner, für die Finanzen zuständig ist Elisabeth Mühlauer und Bezirksnotarzt wurde Wolfgang Daxberger.

Insgesamt waren 39 der 40 Wahlberechtigten aus dem Bezirk anwesend. Mit 36 Ja­stimmen und drei Gegenstimmen konnte der Wahlvorschlag um den 43-Jährigen Hofer ein klares Ergebnis erzielen. „Wir blicken nicht in die Vergangenheit, sondern schauen in die Zukunft“, betonte Hofer bei seinen ersten Worten. Es würden viele Herausforderungen auf die neue Führung warten. „Auch möchte ich mich bei dem alten Vorstand für seine Arbeit bedanken“, sagte Hofer. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Fix zugesagt habe ich auch erst, als der restliche Vorstand festgestanden ist“, sagte der ehemalige Kössener Ortsstellenleiter. Er war in der Funktion von 2002 bis 2010 tätig. Zufrieden mit der Wahl zeigte sich auch Tirols Rotkreuz-Präsident Robert Moser. „Ich gratuliere euch zu dem Mut. Mit der Aufgabe ist eine große Verantwortung verbunden. Ich bitte euch deshalb, sorgfältig mit der Macht umzugehen“, sagte Moser. Er wünsche sich, dass die Bezirksstelle nun in ruhiges Gewässer geführt wird.

Die Neuwahl wurde in enger Abstimmung mit dem Landesverband von Harald Fenz von der Ortsstelle Brixental durchgeführt. Laut Statuten ist das dienstälteste Ausschussmitglied für die Einberufung einer solchen außerordentlichen Versammlung zuständig. „Wir haben die Statuten genau geprüft und die Einladung erfolgte rechtmäßig“, hielt Fenz fest. Daraus war zu hören, dass man eventuell rechtliche Querschüsse vom zurückgetretenen Vorstand befürchtete.

Als erste große Aufgabe nannte der neue Bezirksstellenleiter die Bestellung eines neuen Bezirksgeschäftsführers. Der bisherige hat ebenfalls seine Stelle einvernehmlich gekündigt – noch mit dem alten Vorstand. Zu welchen Bedingungen die Kündigung vonstattenging, weiß von der derzeitigen Führungsriege also noch keiner. Hofer zeigt sich hier optimistisch, er würde gerne bis Ende Februar wissen, wer als Geschäftsführer folgt. Auch wenn derzeit der bisherige Geschäftsführer auf Urlaub sei, er sei erreichbar. Die Geschäfte laufen derzeit über den Landesverband. Somit auch die Abrechnungen und die Gehälter der Hauptamtlichen. „Unsere Mitarbeiter können am wenigsten dafür“, sagte Hofer – auch habe es durch die Führungslosigkeit keine Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung im Bezirk gegeben. Das wird auch weiterhin so bleiben, bis der neue Geschäftsführer bestellt ist, versicherte der neue Bezirksstellenleiter.