Ski-WM 2017

WM-Sensation perfekt! Tirolerin Venier raste in Abfahrt zu Silber

Der Erfolgslauf der ÖSV-Damen bei der Ski-WM in St. Moritz ging am Sonntag in die nächste Runde: Stephanie Venier eroberte hinter Weltmeisterin Ilka Stuhec (...