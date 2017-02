Innsbruck – Es war eine Premiere für die Tiroler Bergwacht: Erstmals in der 90-jährigen Geschichte steht eine Frau an der Spitze der Organisation mit 1300 Mitgliedern. Am Freitag wählte sie die Bezirksstellenleiterin Gabriele Pfurtscheller aus Fulpmes im Stubaital einstimmig zur neuen Landesleiterin, ihr zur Seite steht neben Stephan Pixner Simone Fuchs aus der Kelchsau. Auch sie ist neu in der Führung und die zweite Frau im Gremium.

Die beiden Bergwächterinnen kannten sich bereits und verstehen sich, wie Fuchs betont: „Wir arbeiten gut zusammen.“ Wie Pfurtscheller ist auch sie Mitglied der Diensthundestaffel.

Bisher gibt es bei der Bergwacht weder eine Einsatzstellenleiterin noch eine Bezirksleiterin, bestätigt die neue Landes­chefin. „Es werden aber mehr Frauen.“

Anlass für die Neuwahl war das Ausscheiden von Elmar Ginther. Er legte Ende des letzten Jahres sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ginther hatte die Bergwacht nach inneren Turbulenzen 2012 übernommen, um die Organisation wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen.

Interimistisch übernahm Stephan Pixner die Leitung. „Man ist an mich herangetreten“, betont Pfurtscheller, die seit letzten April auch als Assistentin in der Landesgeschäftsstelle fungierte. „Ich kenne die Strukturen und hatte einen guten Einblick.“ Denn viel Zeit zum Einarbeiten bleibt nicht. Heuer steht die Novellierung des Bergwachtgesetzes an. Hier wartet viel Arbeit auf das Team: Es ist keine ganz kleine Sache.“ (mr)