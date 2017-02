Tristach – Am Samstag, den 11. Februar, veranstaltete die Wasserrettung Osttirol wieder einmal eine Eisübung am Tristacher See. Insgesamt 15 Personen der ÖWR waren an dieser Veranstaltung beteiligt und absolvierten zuerst allgemeine Übungen zum Thema Eisunfälle.

Anschließend wurde noch eine für die Teilnehmer überraschende Einsatzübung nachgestellt. Die Annahme war, dass eine Person in den See eingebrochen und unter die Eisdecke gekommen war.

Erschwerend dazu kam, dass die Person, die den Unfall meldete, ebenfalls abgängig war. Das Opfer konnte nach kurzer Zeit etwa einen Meter von der Einbruchstelle unter dem Eis gefunden und geborgen werden. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen waren sofort eingeleitet worden. Auch die zweite Person wurde verletzt in der Nähe des Bootshauses gefunden und aus dem unwegsamen Gelände mit dem Spineboard – einer speziellen Bergevorrichtung – in Sicherheit gebracht.

Wieder einmal zeigte sich, dass die Wasserrettung Osttirol für den Einsatzfall bestens vorbereitet ist. (TT)