Von Miriam Hotter

Kössen, Waidring – Wenn sich die Faschingsnarren aus Kössen treffen, folgt ein Lacher auf den anderen. Beginnt jemand von ihnen einen Satz mit „Weißt du noch, damals ...“ oder „Erinnerst du dich an ...“, wissen die anderen sofort, wovon die Rede ist – von unzähligen Nähnadeln, die beim Basteln der Kostüme gebrochen sind. Oder von Traditionen, die es in Kössen heute nicht mehr gibt. „Vor einigen Jahren wurde der ,Fasching‘ immer in der Nacht auf Aschermittwoch begraben“, erzählt Friedl Blattner. „Da sind wir von Lokal zu Lokal gezogen, mit einem Sarg im Schlepptau, in dem jemand drinnen gelegen ist, der den Fasching verkörperte.“ Das Ende der Faschingszeit wurde damit besiegelt.

Friedl Blattner organisiert seit 25 Jahren den Faschingsumzug und ist einer von vielen eingefleischten Faschings-Fans aus Kössen. Zu ihnen gehören auch Emanuel Daxer, Uwe Otto, Bene Wittke und Monika Schnalzger, die seit 40 Jahren beim Kössener Faschingstreiben mitmacht. „Meine Gruppe hat sich heuer als Motto ,Bien­e Maja‘ ausgesucht“, erzählt Monika Schnalzger von den „Musikantenfrauen und -freunden“. „Die Kostüme nähen wir alle selbst. Dafür brauchen wir ungefähr einen Monat.“

Der Kössener Faschingsumzug findet alle zwei Jahre statt – heuer am 28. Februar ab 14 Uhr. „Jedes Jahr machen zwischen zehn und 14 Gruppen mit“, sagt Blattner, der den Umzug im Clown-Kostüm anführt.

Stets mit dabei ist auch Kath­i Sachsenmaier vom Line-Dance-Verein „Koasa­liner“. „Wir üben immer eine eigene Choreographie ein. Damit beginnen wir meistens im November“, sagt sie und verrät auch das heurige Motto: Schwarz-Weiß.

Bei den Faschingsnarren in Waidring bleibt das Thema hingegen ein gut gehütetes Geheimnis. Niemand außer sie selbst weiß, wie sie ihren Faschingswagen beim Umzug am 26. Februar um 14.15 Uhr schmücken werden. Das haben Michael Seibl, Josi Rier und Werner Köck schon immer so gemacht. Die Männer sind drei von insgesamt sechs Mitgliedern einer Faschingsgruppe, die regelmäßig für Furore sorgt. „Einmal hatten wir es sogar mit der Polizei zu tun“, erzählt Michael Seibl lachend. Der Grund: Die Männer haben Faschingsgeld gedruckt, das sie während des Umzuges in die Zuschauer geworfen haben. „Das gefälschte Geld sah dem echten Geld zum Verwechseln ähnlich, auch wenn ,Faschingsgeld‘ draufstand“, erinnert sich der Waidringer.

Ein Tag später die böse Überraschung: Die Polizei in Fieberbrunn meldete sich bei den Männern und erklärte ihnen, dass sie auf den Polizeiposten kommen müssten. „Sie haben uns dann erzählt, dass in einem Fieberbrunner Lokal mit unserem Faschingsgeld bezahlt wurde. Dieses Geld wurde dann sogar zur Nationalbank geschickt und dort untersucht. Aber für uns hatte das Ganze zum Glück kein Nachspiel.“

Neben ca. 15 weiteren Gruppen kreuzt die lustige Männertruppe alle zwei Jahre mit einem aufwändig dekorierten Faschingswagen beim Umzug in Waidring auf – wobei der Begriff Wagen nicht zutrifft. „Wir richten immer einen Lkw her, der ist 16 Meter lang.“, erklärt Werner Köck stolz. Dafür geben sie zwischen 300 und 500 Euro aus. Das Motto habe stets mit ihrem Heimatdorf zu tun – sei es Austro-Pop-Legende Wolfgang Ambros, der in Waidring wohnt, ansässige Hotels oder „Hoppalas“ von Freunden und Bekannten.

Dazu gehört auch ein Vorfall mit der Polizei aus Erpfendorf. Feuerwehrmann Josi Rier erinnert sich: „ Der damalige Bürgermeister hat mitten in der Nacht bei mir geläutet und gesagt, ich soll mit der Feuerwehr ausrücken, weil die Polizei mit ihrem Auto auf einem Feld steht und wegen des Schnees nicht weiterkommt.“ Die beiden Polizisten hätten ihm erzählt, dass sie während einer Verfolgungsjagd auf dem Feld hängen geblieben wären. „Aber ob das so stimmt, weiß niemand“, sagt Rier grinsend.

Das Thema für den ersten Faschingswagen im Jahr 2003 war gefunden. „Das war echt einer unserer besten Faschingswagen“, sagt Rier und verspricht zugleich: „Aber der heurige Wagen wird sicher auch für einige Lacher sorgen.“