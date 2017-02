Von Michael Domanig

Absam – Ausnahmezustand, aber im positivsten Sinne, herrschte gestern in Absam: Der traditionsreiche Matschgerer- und Mullerumzug, der alle Jahre zwischen Rum, Thaur, Mils und Absam wechselt, zog bei strahlendem Sonnenschein rund 12.000 Besucher an – absoluter Rekord.

„Schon um halb zwölf, zweieinhalb Stunden vor Umzugsbeginn, haben sich die ersten Besucher ihre Plätze gesichert“, lacht Andreas Lutz, Obmann der veranstaltenden Absamer Matschgerer. Das Ergebnis: eine Traumkulisse für die etwa 600 aktiven Fasnachtler aus allen vier Gemeinden.

Einer von ihnen ist Florian Wolf: Wenige Minuten vor Umzugsbeginn steht er am Aufstellplatz beim Fasnachtsmuseum und fiebert dem großen Auftritt entgegen. Der 27-jährige Absamer, der schon seit 20 Jahren in die Fasnacht geht, tritt als Tschaggeler auf – mit blauem Anzug nebst bunten Quasten und einer aufwendigen Maske, die von prachtvollen Spielhahnfedern gekrönt wird. „Es ist eine ganz besondere Zeit“, schwärmt Wolf, „man kann einmal so richtig ausspinnen, überall ist was los, es ist einfach eine Mordshetz.“

So sieht das auch der 60-jährige Bernhard Petautschnig, der seit nicht weniger als 45 Jahren bei den Matschgerern mitmischt. Er verkörpert den Fleckler, eine weitere Frühlingsfigur mit einem bunten Gewand aus zusammengenähten Stoffresten und Spitzmütze. Der Reiz der Fasnacht liegt für ihn „im ganzen Umfeld, im dörflichen Zusammenhalt und darin, den vielen Jungen zu beweisen, dass wir Alten es auch noch können“.

Für einen dieser Jungen, den neunjährigen Florian Jenewein, ist es erst die zweite Fasnacht: „Als Hexe kehre ich für die anderen Figuren den Weg frei – und zugleich das Böse weg“, verkündet er stolz. Sein Kumpel, der achtjährige Florian Spöttl, tritt als grimmiger schwarzer Zottler auf. Die Aussicht, dass manche Zuschauer vielleicht ein bisschen Angst vor ihnen haben, freut die beiden natürlich besonders.

Beim Umzug wussten am Ende alle zu begeistern – von den Klötzlern, die mit den namensgebenden Holzklötzchen an ihren Gewändern ohrenbetäubenden Lärm verbreiteten, über die schuhplattelnden Hiatltuxer, Weißen und Halbweißen oder die widerspenstigen Bären, Böcke und Rösser bis hin zu den majestätischen Spiegeltuxern. Aber auch die verkleideten Musikkapellen und die spektakulären Festwagen der Absamer Vereine sorgten für Festlaune bei den Besuchern – unter ihnen Prominenz wie LHStv. Ingrid Felipe oder der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler.

Wenns zelebrierte die Fasnacht

Wenns – Was dem Spitzensportler Olympia, das ist dem Fasnachter der große Tag des Umzugs. Nach vier Jahren ging es in Wenns im vorderen Pitztal wieder in die Fasnacht. „Dem einen geht’s um Brauchtum“, erklärt Komitee-Mitglied Lukas Scheiber, selbst Scheller, „den anderen um sozialen Zusammenhalt im Dorf, für wieder andere ist es etwas ganz Mystisches.“

Je näher es zum Zwölfe­läuten geht, desto mehr spürt man in der offenen Tiefgarage des Lebensmittelgeschäftes am Südende des Ortes die steigende Unruhe. So mancher schlägt noch ein Kreuz, bevor er seine Larve aufsetzt. Dann heißt es nämlich fünf Stunden tänzeln, schellen, springen – sprich das „Gangl“ vollführen. Wochen-, ja monatelang haben sich die Teilnehmer darauf vorbereitet. Und dann passierte einem der Roller auch noch beim Wagenauffahren am Vortag das Missgeschick: Bänder am Fuß sind eingerissen. „Ich habe Tapes draufgetan“, beißt er durch. Und Schmerzmittel genommen. Später im ersten Kroas deutet er unmerklich nach den ersten Sprüngen mit dem Daumen nach oben. Man möchte fast ein gequältes Zwinkern hinter den Augen der Maske vermuten.

Dass die Fasnacht zusammenschweißt, auch indem die heißen Themen der Dorfpolitik auf humorvolle Weise auf die Schippe genommen werden, sieht man in Wenns deutlich: Die Gruppe der „Hirschberger“ fährt mit der Talstation des heiß diskutierten Hochzeiger-Zubringers voran, die Wenner unter den Besuchern singen den Fasnachtsmarsch eifrig mit, die Bärenbande hat das „Schalee-Dorf“ als Thema gewählt.

Fasnachten ziehen an: Tausende Besucher aus dem Oberland kamen in die Pitztaler Gemeinde. Und auf der Ehrentribüne nahmen LH Günther Platter, AK-Präsident Erwin Zangerl oder auch der Stamser Abt German Erd neben viel Prominenz aus der Region Platz. (pascal)