Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Um neueste Technologie im Schulalltag bemüht sich die Höhere Technische Lehranstalt in Jenbach ständig. Dazu gehört der 3D-Druck, mit dem Werkstücke oder ganze Produkte hergestellt werden können. „Eine weitere Entwicklung ist ein 3D-Scanner, mit dem ein dreidimensionaler Plan eines Gegenstandes geschaffen werden kann“, erklärt Reinhard Bernsteiner als Lehrer für Informatik und Betriebstechnik. Rund 5000 Euro koste die Anlage, die von der Industrie zur Verfügung gestellt wurde und nun schon im Einsatz ist. Das Zusammenspiel von 3D-Scan und 3D-Druck eröffne völlig neue Möglichkeiten, nicht nur in der Konstruktio­n und Produktentwicklung, sondern auch in der Herstellung von Produkten, wie der Experte betont. Dadurch entstehen immer mehr und noch enger­e Kooperationen mit Unternehmen aus der Region, die diese neuen Technologien an der HTL Jenbach testen wollen. Derzeit werden aus weichen und harten Kunststoffen Teile gefertigt.

Im laufenden Schuljahr besuchen 445 Schüler und 23 Schülerinnen die HTL. Die Sparten sind Wirtschaftsingenieur-Maschinenbau, Gebäudetechnik und Maschinenbau. „Vor allem die Produktentwicklung ist ein Renner“, bestätigen Direktor Markus Hörhager und Werkstättenleiter Martin Brunner. Jobs gebe es hier in Hülle und Fülle, wie in der Vor­woche Unternehmer bestätigten. „Die Sparte Wirtschafts­ingenieure ist mit derzeit 130 Schülern noch ausbaufähig. Dasselbe gilt auch bei der Gebäudetechnik, die aktuell 100 Schüler zählt“, informiert Direktor Hörhager.