Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – 264-mal hieß es im Vorjahr in Schwaz: „Ja, ich will“. Denn insgesamt 132 Paare gingen in der Silberstadt den Bund fürs Leben ein. Laut den Statistiken des Standesamtsverbandes Schwaz haben in den letzten Jahren immer mehr Pärchen den Schritt vor den Traualtar gewagt.

„Es kann ruhig noch mehr sein“, sagt Richard Feix vom Schwazer Standes- und Meldeamt. Im Vorjahr haben sich 130 Schwazer trauen lassen. Aus dem Standesamtsverband kamen auch 28 Brautleute aus Weerberg, 22 aus Vomp, zwölf aus Terfens, jeweils neun aus Pill sowie Stans und auch vier Weerer sagten Ja. „Es heiraten aber auch einige Auswärtige hier in Schwaz“, erklärt Feix und sagt weiter: „Das bedeutet, dass ich auch schauen muss, welche gesetzlichen Vorgaben in den anderen Ländern herrschen, aus denen die Brautleute kommen.“ Von Australien, Indien, Ungarn bis Portugal, Litauen, Amerika oder auch Brasilien und Mazedonien ist alles dabei.

Für heuer haben sich bereits über 80 Pärchen für eine standesamtliche Trauung in Schwaz angemeldet. Ein gutes Jahr – wie Feix findet. Teilweise werden vier bis fünf Hochzeiten an einem Samstag gefeiert. Ungewöhnlich war allerdings der heurige Start. Kein einziges Paar traute sich im Jänner vor den Traualtar. „Das weiß ich noch gar nie“, sagt Feix im TT-Gespräch.

Dafür sind andere Termine bereits doppelt und dreifach gebucht. Wie etwa das Wochenende, an dem eigentlich alljährlich das Altstadtkriterium stattfindet. „An Terminen wie dem Stadtfest oder dem Altstadtkriterium nehmen wir keine Hochzeiten an, da an diesen Tagen viel Trubel in der Stadt ist und man teils kaum zum Standesamt hinkommt“, erklärt Feix. Doch heuer fällt das Radrennen aus. „Wir haben schon drei Hochzeiten für diesen Termin feststehen“, freut sich Feix.

Das Alter spielt bei Trauungen in Schwaz oftmals keine Rolle. Im Vorjahr war die jüngste Braut 19 Jahre alt und die älteste 67 Jahre. Der jüngste Bräutigam trat ebenfalls mit 19 Jahren vor den Altar und der älteste ließ sich noch mit 69 Jahren trauen. Der größte Altersunterschied der Brautleute lag laut Feix bei insgesamt 23 Jahren.

Abgesehen vom Alter der Paare haben die Standesbeamten in Schwaz auch so manch kuriose Geschichte erlebt. Eine Trauung endete beispielsweise für die Fotografin im Krankenhaus. Die junge Dame war schwanger und kippte kurz vor dem Jawort einfach um. Kreislaufkollaps. Doch alles ging gut und die Eheleute werden ihre Hochzeit nicht mehr so schnell vergessen. Lustig wurde es bei der Trauung einer Opernsängerin, die ihren Hund ins Standesamt mitnahm. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Als sie jedoch eine Arie zur Zeremonie trällerte, stimmte ihr Vierbeiner gleich mit ein. „Es war ein ziemlich großer Hund und er hat einfach voll mitgejault“, erinnert sich Feix.