Lienz – Wenn sich die Eltern scheiden lassen oder trennen, wenn ein Familienmitglied gar stirbt – solche Situationen sind für Kinder oft schwer zu verkraften. Manche werden aggressiv und haben in der Schule Probleme, andere wieder ziehen sich völlig in sich selbst zurück.

In all diesen Fällen ist Hilfe nötig. Der Verein „Rainbows-Tirol“ bietet Gruppentreffen für Kinder zwischen vier und 12 Jahren sowie für Jugendliche bis 17 Jahre an. Im März starten diese Gruppen auch in Lienz. „Bei den Treffen können die Kinder ihrer Wut, Angst und Trauer Ausdruck verleihen“, sagt die Tiroler Rainbows-Leiterin Barbara Baumgartner. Möglich wird das durch Spiele, Erzählungen oder kreatives Gestalten. Das hilft den Kindern und Jugendlichen, mit ihren Gefühlen besser umzugehen.

Anmeldungen für eine Rainbows-Gruppe sind unter tirol@rainbows.at oder 0512/57 99 30 möglich. (TT)