Von Marco Witting

Innsbruck – Satu Mare, Rumänien. Das steht für eine der ärmsten Regionen in Europa. Aber auch für die enorme Hilfsbereitschaft der Tiroler Bevölkerung – oft weitab der Öffentlichkeit. Seit vielen Jahren unterstützt man hierzulande über die Caritas diverse Hilfsprojekte in der Region. In jenen Gebieten, in denen die Minderheiten leben, ziehen sich staatliche Einrichtungen aber immer wieder zurück. Die Hilfe für die Ärmsten der Armen, speziell für die Kinder, braucht es deshalb umso mehr.

Bettina Waldauf, Koordinatorin für Rumänien in der Caritas Tirol, erklärt: „Viele Kinder gehen nicht zur Schule, können weder lesen noch schreiben. Wir betreiben deshalb insgesamt vier Schülerhorte.“ Dort zeigt die Arbeit von Psychologen und Sozialarbeitern, dass speziell die Rolle der Frau eine sehr schwierige ist.

„Die Kinder besuchen die öffentlichen Schulen und kommen dann nach dem Unterricht in den Hort. Dort gibt es etwas zu essen, die Möglichkeit zur Hygiene. Der Schulbesuch ist aber die Grundlage dafür, dass man aufgenommen wird“, erklärt Waldauf. Mit den Müttern gibt es Kurse zum Kochen und Einkaufen. Viele Frauen können nicht lesen, und man versucht ihnen in Sachen gesunder Ernährung unter die Arme zu greifen.

Neben den täglichen Mahlzeiten für die Kinder, die viele sonst nicht bekommen würden, gibt es auch Lernhilfen. In kleinen Gruppen werden die Hausübungen gemacht und gemeinsam gelernt. Wichtig sei dabei auch der Kontakt mit den Regelschulen. Sozialarbeiter in den vier Zentren nehmen dabei die Rolle von Mentoren ein. Insgesamt rund 450 Kinder werden in den vier Schülerhorten so intensiv betreut.

Ganz wichtig dabei: die Vorbildfunktion. Zwei ehemalige Schülerinnen aus dem Schülerhort Integretto Ardud sind seit vier Jahren als Psychologin im Schülerzentrum Ardud bzw. als Buchhalterin bei der Caritas Satu Mare angestellt. Die Psychologin absolviert ein Doktoratsstudium in Ungarn an der Universität Eötvö­s Lorand im Rahmen des Fachbereiches Erziehungswissenschaften im Programm Lernen/Unterrichten. Ein ehemaliger Schüler absolvierte vor einem Jahr die Musikakademie und ist zurzeit Mitglied der Philharmonie der Stadt Satu Mare. „Es ist ganz wichtig, dass diese Menschen vor Ort bleiben und ein Beispiel für die Kinder sind, dass sie etwas schaffen können“, erklärt Waldauf. Die Caritas hat ihre Februar-Aktion ganz Kindern in Not gewidmet. Für die Hilfsprojekte in Satu Mare kann man online bzw. unter „Kinder in Not 2017“ bei der Raiffeisen Landesbank Tirol, IBAN: AT79 3600 0000 0067 0950 spenden.