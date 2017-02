Leutasch – Ein 39-Jähriger aus Leutasch ist seit 2. Februar abgängig. Der Mann bosnischer Herkunft lebt laut Polizei sehr zurückgezogen und sei sehr kontaktscheu. Der Vermisste wurde am 2. Februar das letzte Mal in einem Lebensmittelmarkt im Bereich Obern (Gemeinde Leutasch) gesehen. Danach war er nicht mehr in seine Unterkunft zurückgekehrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung unter 059133/7124 um Hinweise.

Beschreibung: Der 39-Jährige ist etwa 180 Zentimeter groß, schlank, hat schulterlanges braunes Haar, einen langen Vollbart bis zur Brust und ist laut Polizei „äußerst ungepflegt“. Er trug zuletzt einen blauen Anorak mit gelben und silbernen Einsätzen, eine schwarzen Jogginghose, schwarze Stoffstiefel und eine schwarze Mütze mit Felleinsatz und Ohrenklappen. Das Foto des Vermissten ist laut Exekutive nicht mehr aktuell. (TT.com)