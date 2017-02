Von Angela Dähling

Schwaz – Ein verliebtes Paar. Er ein Zillertaler, sie aus Bad Tölz. Sie zieht zu ihm, meldet sich in der Zillertaler Gemeinde ordnungsgemäß an. Da der Zillertaler als Pilot beruflich mehr in Osteuropa unterwegs denn daheim ist, will seine bayrische Freundin ihn ein Jahr lang, so oft es geht, begleiten. Weil ansonsten eine Beziehung kaum möglich wäre. So weit, so romantisch. Doch holte ein Brief der Bezirkshauptmannschaft die beiden unsanft aus dem siebten Himmel.

„Meine Freundin wurde vorgeladen, neben Passfoto, Reisepass und 15 Euro Verwaltungsgebühr eine Arbeitsbestätigung und einen aktuellen Einkommensnachweis sowie eine Krankenversicherungsbestätigung für eine so genannte Anmeldebescheinigung vorzulegen“, erzählt der Pilot. Die Verwunderung war groß: „Sie ist schließlich aus Bayern, unweit der österreichischen Grenze, und kein Flüchtling.“

Dass die junge Dame nach dreimonatigem Aufenthalt in Tirol keinen Einkommensnachweis vorlegen konnte, da sie ja ihren Freund auf seinen Flügen begleitete und er finanziell für sie aufkommt, wurde nun zum Problem. „Dabei hat sie nie Arbeitslosengeld oder irgendeine Sozialleistung vom österreichischen Staat beansprucht bzw. darum angesucht“, erzählt der Zillertaler. Seitens der Behörde verweist man auf den Paragraph 53 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes für EU-Bürger. „Das Gesetz gilt in der gesamten EU. Überall muss man sich bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei Monaten diese Anmeldebescheinigung besorgen“, erklärt Sarah Köpfle, Leiterin der Abteilung Gesundheits- und Fremdenrecht in der Bezirkshauptmannschaft. Durch den Einkommensnachweis solle sichergestellt werden, dass der Staat nicht zusätzlich belastet werde. Köpfle gibt zu: „Wenn sich jemand nicht bei der Gemeinde anmeldet, erfahren wir nicht unbedingt, dass er in Tirol lebt.“ Doch spätestens, wenn er Sozialleistungen beanspruchen würde, flöge die Sache auf. „Mittlerweile erfahren wir aufgrund von Handyverträgen davon, denn dafür wird inzwischen auch schon das Vorlegen einer Anmeldungsbescheinigung gefordert“, sagt Köpfle.

Das deutsch-österreichische Paar kostet die korrekte Vorgehensweise am Ende 100 Euro. „Ich musste eine vom Notar beglaubigte Haftungserklärung für meine Freundin vorlegen, dass ich finanziell für sie aufkomme“, erzählt der Pilot. „Dem Gesetzgeber geht es darum sicherzugehen, dass genügend Existenzmittel vorhanden sind“, sagt Köpfle. Dem sei damit Genüge getan.