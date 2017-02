Kufstein – Mit dem grenzüberschreitenden Wettbewerb „Blühende Straßen“ waren 2016 bereits zum vierten Mal alle Städte und Gemeinden in Tirol und Südtirol aufgerufen, Straßenraum in Lebensraum umzugestalten. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, rund um den Autofreien Tag am 22. September des letzten Jahres, wurden dazu von den teilnehmenden Gemeinden bunte Aktionen durchgeführt. Kürzlich wurden die Urkunden an die Preisträger feierlich überreicht.

Das Ziel der Aktionen war es, mehr Lebensqualität durch weniger Verkehr auf die Straße zu bringen. Im Zuge dessen wurden wieder viele spannende und kreative Aktionen in Tirol umgesetzt: Straßenmalereien, gebastelte Blumen als Gemeindedekoration und Kinderfeste sind nur einige der vielen Beispielaktionen.

Am Ende kürte eine Jury aus Tirol und Südtirol einen grenzüberschreitenden Gesamtsieger. Je nachdem, ob dieser aus Tirol oder Südtirol kommt, gibt es zusätzlich einen tirol- oder südtirolweiten Landessieger.

Die Bewertungskategorien waren Öffentlichkeitswirksamkeit, Kreativität, Innovation, Reichweite der Aktion und Einbindung von Personen, Vereinen und Schulen.