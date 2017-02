Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Wir wollten hier nicht einfach nur präsent sein und einen Werbeauftritt hinlegen, sondern einen doppelten Nutzen daraus ziehen“, sagt Kitzbühel-Präsidentin Signe Reisch bei ihrem Besuch bei der Ski-WM in St. Moritz am Montag. Man wolle auch ein soziales Zeichen setzen. „Wir hatten dann die Idee mit der Auszeit im Schnee und haben unbegleitete jugendliche Flüchtlinge nach St. Moritz eingeladen, sie sollten einen schönen Tag bei der WM erleben“, schildert Reisch weiter.

Gemeinsam mit dem Schweizer Verein Tipiti organisierten deshalb Kitzbühel Tourismus, die Bergbahn Kitzbühel sowie die Stadt Kitzbühel für 21 unbegleitete Jugendliche aus der Schweiz einen Ausflug zur alpinen Ski-WM in St. Moritz.

Die Jugendlichen kommen unter anderem aus Eritrea, Syrien und Nepal, sie konnten sich nicht nur die Entscheidung um den WM-Titel bei der Herren-Kombination ansehen. In der Pause zwischen Abfahrt und Slalom konnten sie sich auch selbst auf Wintersportgeräten probieren. Mutig stürzten sich die Jugendlichen mit Rutschtellern, Kurzskiern und Snowskates über den Übungshang direkt ins weitläufige Zielgelände der Ski-WM. Natürlich sorgten die Kitzbüheler Touristiker auch für die Verpflegung der Jugendlichen. Den Abschluss bildete dann am späten Nachmittag noch ein Besuch im TirolBerg.

Eine ganze Abordnung aus Kitzbühel, bestehend aus Vertretern des Kitzbühel Tourismus, der Stadt und des Kitzbüheler Skiclubs war am Montag in St. Moritz zu Gast. Dabei wurde aber nicht nur Werbung in eigener Sache gemacht, auch haben die Vertreter aus Kitzbühel die Abläufe und die Gestaltung der Schweizer bei der Großveranstaltung unter die Lupe genommen.

„Die Veranstaltung an sich hat mich nicht beeindruckt, da sind wir vom Hahnenkammrennen wohl verwöhnt. Beeindruckt hat mich aber, wie sauber der Veranstaltungsbereich war“, sagt Reisch. Für Kitzbühel ließe sich aber wenig aus St. Moritz übernehmen, weil die Platzverhältnisse ganz anders sind.