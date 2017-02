Von Peter Jaritz

Imst – „Wir können nur Vorschläge machen, durchführen muss sie dann der jeweilige Hofbesitzer“, sagt der stellvertretende Direktor der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt (LLA) Imst, Paul Juen. Und: „Von den bisher 15 vorgeschlagenen Projekten wurden rund die Hälfte realisiert.“ Bereits zum 15. Mal veranstaltet die LLA Imst mit ihren Abschlussklassen der Fachschule eine Projektwoche. Mit dabei Vertreter der Partnerschule Pfäffikon aus der Schweiz und zwei Schüler der HTL Imst. Ziel des Projektes: die Durchleuchtung des elterlichen Betriebes eines Schülers und das Aufzeigen von Zukunftsperspektiven.

Heuer war es der „Meislhof“ von Thomas Scharmer aus Telfs. Scharmer bewirtschaftet seinen Hof im Vollerwerb. Seine Erzeugungspalette ist breit aufgestellt. Neben seinen 20 Milchkühen und rund 15 Jungtieren hält er 120 Hennen und 15 Schafe. Auch ein kleiner Fischteich ist dem Hof angegliedert. Auf einem Hek­tar baut er Kartoffeln an. Aber auch Joghurt und selbstgebackenes Brot wird angeboten. Seine Landwirtschaft übt er in zwei Hofstellen aus.

Nach den Vorschlägen der Betriebswirtschaft, der Stallbaugruppe, der Tierzucht und des Pflanzenbaues wurde der Schwerpunkt auf die Auslagerung des zweiten Betriebs­standortes ins Freiland gelegt. Ausgebaut soll vorrangig die Hennenhaltung werden. Hier schwebt dem Betriebsleiter im Endausbau die Haltung von 500 Stück Freilandhennen vor. Allerdings sollte man hier vorsichtig vorgehen. Der Sohn und derzeitige Schüler Leo Scharmer: „Ich bin Landwirt mit Leib und Seele. Aber man soll den Betrieb so auslegen, dass man ihn auch im Nebenerwerb führen kann.“

Die Schüler der LLA machten einen Gegenbesuch in der Schweiz. Die Probleme sind dort ähnlich gelagert wie in Tirol. Lehrer Benjamin Bucher: „Auch in der Schweiz wird es für Landwirte immer schwieriger. Der Erzeugerpreis ist am Boden und die Förderungen fließen spärlich.“ Die Schweizer Partner sehen in den Projekten der Imster Schule viele Anregungen, gewisse Vorschläge können auch sie realisieren. LLA-Projektleiter Michael Pauli: „Wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden. Gute Vorschläge kann man überall umsetzen.“