Von Benedikt Mair

und Marco Witting

Innsbruck – Wenn Hunderte Feierwütige zusammentreffen und der Alkohol in Strömen fließt, sind unliebsame Zwischenfälle meist vorprogrammiert. Tirols Après-Ski-Hochburgen können ein Lied davon singen. Zwei Fälle, die sich vor Kurzem im Zillertal ereignet haben, stehen stellvertretend für diesen ganz normalen Wahnsinn.

Nichts ahnend fuhren zwei brasilianische Touristen am Montagabend langsam durch das Ortszentrum von Mayrhofen. Einer der beiden hatte kleine Kinder mit an Bord. Plötzlich ein Krach im Inneren des Autos. Drei Männer, die am Straßenrand standen, begannen wie aus heiterem Himmel auf die Fahrzeuge einzuschlagen. Als einer der drei – wie sich später herausstellte, kommen sie alle aus Russland – die Tür zur Rückbank öffnen wollte, wo die zwei kleinen Kinder saßen, reichte es dem Brasilianer. Um sich zur Wehr zu setzen, stieg er aus dem Auto aus. In diesem Augenblick wurde er von den stark alkoholisierten Männern angegriffen. Eine aufmerksame Frau schlug in der nicht weit entfernten Mayrhofener Polizeiinspektion Alarm, drei Beamte rückten aus. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, sahen sie, wie einer der Brasilianer von den pöbelnden Russen geschlagen und gegen eines der Autos gestoßen wurde. Die Polizisten schritten ein, schrieen die Randalierer an. Auf die Beamten aufmerksam geworden, zögerten die Russen nicht lange und stürmten auf sie zu. In letzter Sekunde wurden die drei Männer mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und festgenommen. Die Bilanz des Zwischenfalles: Einer der beiden brasilianischen Touristen musste von Sanitätern versorgt werden, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Ebenfalls in Mayrhofen trieb wie bereits berichtet ein Unbekannter in der Nacht auf letzten Freitag sein Unwesen. Nachdem der Täter, laut Überwachungsbildern ein Mann, eine Jacke aus der Küche eines unverschlossenen Bauernhofes gestohlen hatte, machte er sich an den vor dem Wohnhaus parkenden Autos zu schaffen. In einem der unverschlossenen Wagen riss er die Hebel für die Blinkanlage und den Scheibenwischer ab, im Kofferraum eines weiteren zündete er ein Handtuch an. Der Mann entfernte sich daraufhin vom Bauernhof, brach entlang der Hauptstraße vermutlich zwei Schneeleitstangen ab und soll auch für einen in den Zillerfluss geworfenen Milchtank verantwortlich sein.

Keine Einzelfälle. Keine neue Entwicklung. In den Wintermonaten sind Vandalismus und Gewaltübergriffe oft an der Tagesordnung. Ein markanter Anstieg solcher Taten innerhalb der letzten Jahre lässt sich aber nicht mit Zahlen belegen, hieß es gestern auf Nachfrage aus der Landespolizeidirektion. Der Bezirkspolizeikommandant von Imst, Hubert Juen, in dessen Bereich einige Tourismuszentren fallen, formuliert das so: „Bei Zwischenfällen wie jenen in Mayrhofen handelt es sich um die üblichen Saisondelikte. In einem Jahr passiert etwas mehr, in einem anderen etwas weniger.“

Auf die Ereignisse angesprochen, sagt Mayrhofens Bürgermeisterin Monika Wechselberger, dass sie im ständigen Austausch mit der Polizei rund um das Thema Sicherheit sei. Neben zwei Gemeindepolizisten, die die Kommune selber bezahlt, versehen auch zwei Security-Beamte in der Hauptstraße Dienst. „Angesichts von sehr vielen Gästen passiert eigentlich relativ wenig“, sagt sie. Aber klar sei auch: Immer wieder sei Alkohol im Spiel und der lasse die Hemmungen sinken. „Wobei man in diesem Zusammenhang auch die Einheimischen nicht ausnehmen kann.“ Was man durchaus feststellen könne: „Die Mitarbeiter sagen mir durchaus, dass die Gewaltbereitschaft gegenüber den Sicherheitsdiensten und der Polizei steigt.“

Auch in Sölden kennt man das Problem mit randalierendem Partyvolk. „Wo so viele Gäste aus so vielen Nationen zusammenkommen, ist es nicht verwunderlich, dass es hin und wieder mal ruppig wird“, erklärt Bürgermeister Ernst Schöpf. Daher hätten vier Wirte, auf Anregung der Gemeinde, einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der „diskret und im Hintergrund“ agiert, um die Polizei zu unterstützen.

In Ischgl hingegen sei die Situation ruhiger, erläutert Andreas Steibl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Zwar gebe es einen von der Gemeinde und den Wirten finanzierten Ordnungsdienst, dieser „schaut aber vor allem darauf, dass keine Autos durch die Fußgängerzone fahren und das neu eingeführte Skischuhverbot nach 20 Uhr eingehalten wird“.