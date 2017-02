Mieming – Der Psychosoziale Pflegedienst Tirol bietet ambulante Betreuung zu Hause oder intensiv begleitete Wohnformen wie Wohngemeinschaften und Wohnheime. Außerdem zählen Beratung, Arbeitsprojekte und Tagesstruktur in Form von Beschäftigungsinitiativen zum Angebot. Der Verein fördert und unterstützt seine Klienten auch seit Jahren darin, ihren künstlerischen Ausdruck zu finden. Wohl in kaum einem anderen Bereich des Lebens bewahrheitet sich der Ansatz, dass die Kunst ein Leben verändern kann, so sehr wie im Format der Kunst als therapeutische Strategie.

Über den Zeitraum von acht Monaten haben sich Klienten des Psychosozialen Pflegedienstes Tirol unter der Leitung von Karin Schmitzberger auf eine künstlerische Weltreise begeben. Unter dem Titel „Weltreise“ sind die Werke in den verschiedensten Techniken bis 26. Februar im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming zu sehen. Das Reisen zu realen und fiktiven Orten ist letztlich ein Reisen zu sich selbst. Was die Schöpfer der Werke preisgeben, ist ein Blick in das eigene Ich. Sehr pointiert wird ein innerer Reichtum dargestellt, sehr präzise werfen die Hobbykünstler einen Blick auf die persönliche Seelenlandschaft. Die Kunst und der kreative Ausdruck bieten die Möglichkeit, die mitunter engen Grenzen des eigenen Seins zu verlassen und mit den Lebenswelten anderer Menschen in Beziehung zu treten.

Ergänzt mit sinntiefer Prosa sind die Bilder der „Weltreise“ für den Betrachter dazu angetan, abenteuerliche Reisen anzutreten. (hau)