Mieming – 140 Jahre nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Mieming traf man sich kürzlich zur ebenso vielten Jahreshauptversammlung, in der das heuer begangene Jubiläum natürlich im Fokus stand.

Nach der Entlastung von Kassier Peter Fritz ließ Schriftführer Wolfgang Schatz das Jahr 2016 Revue passieren: „Insgesamt leisteten wir im letzten Jahr mehr als 7500 freiwillige Stunden.“ Kommandant Alexander Sagmeister konkretisierte: „Die Jahresbilanz weist über 500 Tätigkeiten auf, davon 114 Einsätze zu mehreren schweren Verkehrsunfällen, Unwetterlagen und Bränden.“ 48 Mitglieder der Feuerwehr Mieming besuchten in ihrer Freizeit oder im extra dafür konsumierten Urlaub 32 Kurse, insgesamt verbrachte man 638 Stunden an der Landesfeuerwehrschule in Telfs. Ein Highlight des vergangenen Jahres war für die Versammelten die Verleihung des Leistungsabzeichens in Silber und Bronze beim Leistungswettbewerb in St. Anton.

Das Vergangene ad acta gelegt, blickt man nun erwartungsvoll auf das Jubiläumsjahr, im Speziellen auf das Jubiläumsfest vom 26. bis 28. Mai am Sportplatz. Dort wartet vom Abschnittsbewerb bis hin zum Sicherheitstag ein vielfältiges Programm. (TT)