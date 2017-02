Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Gewalt gegen Frauen ist auch im beschaulichen St. Johann ein großes Thema, wie die Zahlen des Mädchen- und Frauenberatungszentrums zeigen. „Wir stellen hilfesuchenden Frauen drei Notwohnungen zur Verfügung. Die Auslastungsquote betrug im vergangenen Jahr 83 Prozent“, sagt Obfrau Susanne Gröbner. Insgesamt brachte der Verein zehn Frauen mit bis zu zwei Kindern aus der Region in den Notwohnungen unter. „Gezählt haben wir 1114 Übernachtungen. Das sind mehr als in den vergangenen Jahren“, erklärt Gröbner.

Jene Frauen, die sich an das Beratungszentrum wenden, hätten laut Gröbner Erfahrung mit Gewalt gemacht. „Oft stehen diese Frauen nach einer Trennung vor Geldproblemen und wissen nicht, wie sie ihre Kinder über die Runden bringen.“ Deshalb stehen den Frauen zwei Beraterinnen zur Seite, die in dieser Angelegenheit Hilfe anbieten.

Um diese Hilfestellungen zu finanzieren, hilft die Spendenaktion „Sterne leuchten über St. Johann“, die jedes Jahr im Advent startet. Gestern wurde das Ergebnis präsentiert: 9080 Euro kamen in der Weihnachtszeit 2016 zusammen. „86 Spenden ergeben diese Summe. Das ergibt einen Durchschnitt von 105,58 Euro pro Spende“, verrät Peter Fischer, Obmann vom Museums- und Kulturverein, der die Aktion organisiert.

Das Frauen- und Beratungszentrum erhält 518 Euro. Der Rest verteilt sich auf drei weitere Sozialvereine. Einer davon ist der Gesundheits- und Sozialsprengel St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf, der 1328 Euro bekommt. „Das Geld werden wir in die Mitarbeiterförderung und zukünftige Projekte stecken. Zwar werden wir vom Land gefördert, aber bei Großinvestitionen, wie zum Beispiel einem Autokauf, müssen wir in den Spendentopf greifen“, erklärt Geschäftsführer Claus Hutter.

Über 2628 Euro darf sich die Lebenshilfe Bezirk Kitzbühel freuen. Wie Obmann Markus Rottenspacher verrät, wird das Geld in drei Bereiche fließen. „Zum einen helfen wir Kindern und übernehmen den Selbstbehalt für Therapien oder zahlen Kilometergeld.“ Zum anderen werden Erwachsene unterstützt, die in der Werkstatt der Lebenshilfe arbeiten oder in einer ihrer Einrichtungen begleitet werden. „Manche Klienten müssen bis zu 900 Euro im Monat bezahlen.“ Der dritte Bereich betrifft Mitarbeiter, etwa einen Flüchtling aus St. Johann, der freiwillig bei der Lebenshilfe in Oberndorf arbeitet. „Diesem Mann bezahlen wir die Fahrkarte.“ Auch die Gemeinde Oberndorf unter- stützt die Arbeit finanziell.

Ebenso weiß die St. Johanner Hilfsgemeinschaft, was sie mit ihrem Spendengeld von 4606 Euro vorhat. „Wir helfen in Not geratenen St. Johannern und helfen ihnen finanziell“, sagt Obmann Klaus Salvenmoser. 2016 habe der Verein 12.000 Euro ausgeschüttet.