Uderns – Das Theaterfestival „Steudltenn“, das heuer von 18. April bis 30. Juli in Uderns stattfindet, ist das erste Großfestival in Tirol mit der Qualifikation zum Green Event. Die Zertifizierung basiert auf einer Checkliste, bei der vier Säulen der Nachhaltigkeit in Bezug auf Kultur, Soziales, Ökologie und Ökonomie in der Planung und Ausführung des Festivals eingehalten werden. Es geht insbesondere um Regionalität, um soziale Integration, und um die Bewusstmachung unserer Ressourcen.

„Wir gehen die Kooperation mit Green Events Tirol ein, um einerseits ein sozial- und umweltfreundliches Festival zu initiieren und andererseits, um ein starkes Zeichen als Vorzeigeprojekt zu setzen“, erklärt das Steudltenn-Team rund um Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein. „Außerdem möchte unser Festival als nachhaltiges Vorbild für unsere junge Generation agieren und somit eine reiche, vielfältige und lebenswerte Zukunft mitgestalten“, erklärt Bernadette Abendstein. (TT)