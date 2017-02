Von Thomas Ploder

Längenfeld – Bereits zu Beginn der ersten Sitzung dieses Jahres verabschiedete der Längenfelder Gemeinderat ohne nennenswerte Detaildiskussionen den Haushalt für das laufende Jahr. Mit beeindruckend klingenden 12,1 Mio. Euro im ordentlichen und weiteren 4,9 Mio. im außerordentlichen Haushalt lassen sich dennoch nicht alle anstehenden Vorhaben umsetzen. Was warten muss, darf sich jedenfalls über einen positiven Grundsatzbeschluss freuen.

Zu den Großinvestitionen, die es 2017 neben den Pflichtausgaben zu erfüllen gilt, zählen unter anderem die Projekte Alten- und Pflegeheim, Friedhofserweiterung, Feuerwehrzentrum, Glasfasernetz und Kindergarten. „Weitere Mittel für Planungen und Grundstückskäufe brauchen wir nicht“, erwiderte BM Richard Grüner mehrfach auf diesbezügliche Anfragen von GV Manuela Jordan, „was für die laufenden Projekte benötigt wird, ist berücksichtigt, weitere Vorhaben können ohnehin nicht finanziert werden oder müssen eventuell später im außerordentlichen Haushalt beschlossen werden.“

Per „Grundsatzbeschluss“ signalisierte der Gemeinderat, dass der Ötztal Tourismus die Errichtung des Kletterzentrums in Angriff nehmen dürfe – wenn dabei auch die Planungskosten für ein angeschlossenes gemeindeeigenes multifunktionales Sportzentrum übernommen werden. Ein Baurecht für ein entsprechendes Grundstück an der Südeinfahrt stellt die Gemeinde in Aussicht, Kostenbeteiligung an Errichtung und Betrieb der Kletterhalle allerdings nicht.

Auch dem Erwerb des bestehenden Glasfasernetzes eines privaten Betreibers und die Verbindung mit dem derzeit in Bau befindlichen eigenen System steht man generell positiv gegenüber. „Wenn wir grundsätzliches Interesse am Kauf signalisieren, darf es kein Problem sein, wenn dies heuer noch nicht umgesetzt wird“, so der Kommentar des Bürgermeisters.

„Wir sind ja keine Immobilienmakler“, zitierte BM Richard Grüner den Vorstand der örtlichen Raiba, die der Gemeinde ein Grundstück am Kreisverkehr Unterlängenfeld zum Kauf angeboten hat. Rund 1200 der 2000 m² großen Fläche hatte die Bank 2010 von der Gemeinde erworben, bisher allerdings nicht entsprechend vermarkten können. Die Gemeinde zeigt zwar generelles Interesse, über die Konditionen verhandeln nun Bürgermeister und Gemeindevorstand mit den Vertretern des Geldinstitutes.

Der Gemeinderat beschloss in dieser Sitzung auch die Verlängerung des Pachtvertrages für die Jagd in Gries, wobei einige Mandatare offen die Frage stellten, weshalb der bisherige Pächter bereit ist, bei freihändiger Vergabe, nach Meinung der Experten, mit wertgesicherten jährlichen 24.000 Euro rund 7000 bis 8000 Euro über dem tatsächlichen Gegenwert zu bezahlen. Genaue Gründe sind unbekannt und konnten auch von den Gemeinderäten in angeregter Diskussion nicht eruiert werden. Am nächsten kommt diesen wohl die Ansicht von GR Ulrike Tembler: „Weil es ihm das wert ist.“