Landeck, Zams – Wiederholt hat die neunjährige Silan Ergoglu aus Schönwies, die für den Skiklub Landeck startet, mit Erfolgen aufhorchen lassen. Kürzlich holte sich die Schülerin mit kurdischem Migrationshintergrund den Titel der Stadtkindermeisterin – sie siegte beim Riesenslalom in der Zammer Riefe. „Silan hat sich den Titel zum zweiten Mal gesichert“, freut sich Skiklubobmann Fuzzi Huber. Zudem widerlege das Mädchen das Vorurteil, Kinder mit Migrationshintergrund würden sich für den alpinen Skilauf nicht interessieren.

In Summe standen 64 kleine Rennläufer am Start bei der Landecker Stadtkindermeisterschaft. „Die zahlreichen Zuseher erlebten ein spannendes Rennen bei optimalen Pistenbedingungen“, resümierte Huber. Bürgermeister Wolfgang Jörg und Sportreferent Jakob Egg gratulierten neben Stadtkindermeisterin Silan Ergoglu auch Matthäus Zangerle, der den Siegerpokal bei den Buben eroberte. Sieger der Gästeklasse waren Lara Schieferer und Nevio Carpentari. „Unser Dank gilt den Venetbahnen für die hervorragende Pistenpräparierung sowie den Sponsoren. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Nachwuchsarbeit“, hob Huber hervor.

Das nächste Rennen ist die Schülermeisterschaft (Jahrgang 2004 und älter), die im Rahmen der Klubmeisterschaft am Sonntag, 12. März, beim Hüttenlift stattfindet. Es gibt wieder Kinderklassen sowie eine Gästeklasse. Nennungen bis 11. März, 16 Uhr, beim Landecker Intersportshop in der Malser Straße oder per E-Mail fuzzi@hubertirol.at. Weitere Infos: www.skl.co.at. (hwe)