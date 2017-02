Haiming – Jener Brand in Innsbruck, bei dem zwei kleine Mädchen zu Tode kamen, schockierte ganz Tirol. Auch die Dart-Sport-Szene war tief betroffen, handelte es sich doch um eine Familie, die tief im Vereinsleben verwurzelt ist. Der Haiminger Verein unter Obmann Thomas Fleischmann organisierte daher kürzlich ein Benefiz-Turnier für die Familie Nagiller: 150 Dart-Spieler aus ganz Tirol, darunter 30 Hobby-Sportler, nahmen daran teil. Das Nenngeld, der Erlös der Tombola und die von Stiegl gesponserten Getränke erbrachten eine Summe von 10.000 Euro, die im Rahmen der Tiroler Meisterschaft an die vom Schicksal so schwer getroffene Familie übergeben werden konnte. (TT)