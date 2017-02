Von Denise Daum

Neustift – Der Wettergott muss ein Tanzfan sein. Oder ein großes Herz für Stubaier haben: Kurz vor der Premiere der multimedialen Ski- und Tanzshow hörte am Freitagabend der Schneefall auf, der Nebel lichtet sich um den Hang des Sonnberg­lifts in Neustift-Milders. Scheinwerfer tauchten die verschneite Landschaft in ein magisches, ja fast schon mystisches Winterwunderland. Knapp über 3000 Zuseher waren gekommen, um die Premiere des Open-Air-Schauspiels „Gaia – Stubai Mutter Erde“ zu erleben: ein Spektakel aus Ski, Ballett, Musik und Multimedia-Elementen.

Idee, Konzept, Choreografie und Inszenierungen stammen aus der Feder von Enrique Gasa Valga, Leiter der Tanzkompanie am Tiroler Landestheater. Der gebürtige Katalane erfüllte vor der Aufführung das Klischee des genialen Theatermachers: Mit Zigarette in der Hand wanderte er vor der Bühne auf und ab, strahlte eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude aus.

Knapp eine Stunde dauerte das multimediale Schauspiel rund um Mutter Erde, das mit der Vernichtung und Versklavung der Menschheit beginnt. Natürlichkeit und Liebe sind in einem Regime der totalen Überwachung verboten. „Gaia“ gelingt es, mit ihrem Sohn ins Stubaital zu fliehen, den letzten naturbelassenen Ort. Dort kämpfen die beiden gegen den Untergang unseres Planeten. Schließlich wird im Stubaital eine neue Welt geboren.

Für Gänsehautmomente sorgte neben den Live-Gesangseinlagen ein auf den Pulverschnee projizierter Film über die Zeit von Mutter Erde und ihrem Sohn im Stubaital, das als einzigartige Naturkulisse diente.

Mit Balletttänzern, Schauspielern, Laiendarstellern, Kutschern, Skifahrern und Snowboardern sind über 100 Personen in das Stück involviert. Die Vorbereitungen erstreckten sich über zwei Jahre. Seit Jänner war das internationale Ballett-Ensemble für die Proben im Stubaital einquartiert.

Nach der feurigen Schlussszene konnte man die Steine förmlich hören, die den Organisatoren von den Herzen fielen. Die Verantwortlichen des Tourismusverbands lagen sich in den Armen, Gasa Valga grinste von einem Ohr zum anderen – die gelungene Premiere war wohl das schönste Geschenk zu seinem Geburtstag, den er am Freitag feierte.

Die Schönheit des Stubaitals inspirierte Enrique Gasa Valga zu dem Stück, wie er erklärt: „Tirol hat zwar unglaublich viel hochklassigen Tanz und auch perfekte Ski-Shows zu bieten, doch das Stubaital hat in meinen Augen etwas ganz Besonderes verdient. Ich musste diese einzigartige Bühne, diesen unendlichen Raum, einfach bespielen. So eine Gelegenheit bekommt man nur einmal im Leben.“ Der Choreograph hat sich Hals über Kopf in das Tal verliebt – das verraten allein seine Augen, wenn er spricht.

Tourismusverbands-Obmann Sepp Rettenbacher gibt sich zufrieden mit der Premiere. Auch wenn sich gezeigt habe, dass es für die Zukunft die ein oder andere Verbesserung brauche. So konnten manche Zuseher weiter hinten die Bühne mit den Balletttänzern nicht sehen. „Das war uns bei den Proben ohne Zuschauer nicht bewusst. Die Bühne muss auf jeden Fall weiter rauf“, erklärt Rettenbacher. Für die Aufführung nächsten Freitag (24. Februar, 20.30 Uhr) werde sich das nicht mehr ausgehen, aber für die bereits fixierte Fortsetzung in den Jahren 2018 und 2019. Die Investitionskosten des TVB Stubai, die sich auf rund 260.000 Euro belaufen, sollen sich bereits nächstes Jahr amortisieren.

Das Echo der Zu­schauer – darunter auffallend viel­e Einheimische – fiel großteils positiv aus. Von einigen war zu hören, dass die Show durchaus gewagt sei. Nun ja: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.