Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Acht Stunden Kinderbetreuungs-Ausbildung reichten bisher aus, um im Sinne des österreichischen Steuerrechts als „pädagogisch qualifiziert“ zu gelten. Seit Anfang des Jahres sind dafür 35 Stunden nötig. Eine Nachricht, die unter Menschen, die über Jahrzehnte selbst Kinder großzogen und sich nun womöglich schon um ihre Enkel kümmern, durchaus für Erheiterung sorgen könnte. Oder doch eher für großen Ärger.

Denn abgesehen davon, dass sich manche in ihrer Kompetenz und Erfahrung in Frage gestellt fühlen, die auch durch zusätzliche 27 Seminarstunden nicht wettgemacht werden können: Viele haben diese so genannten Oma-Opa-Kurse auch besucht, damit ihre Kinder die Betreuungskosten künftig steuerlich geltend machen können. Vor acht Jahren wurde diese Regelung beschlossen. Nun haben die Betroffenen – allein in Tirol einige hundert – erfahren, dass die Teilnahme am Seminar zumindest in diesem Sinn null und nichtig war. Wer seine Kinder weiterhin steuerlich unterstützen will, muss noch einmal auf die Schulbank. Und noch einmal dafür bezahlen – ein Vielfaches des bereits bezahlten Preises.

Wenig Verständnis für die kurzfristige Gesetzesänderung hat auch Margaretha Kofler, sie leitet die Kurse „Oma und Opa sind meine liebsten Babysitter“ bei der „fit for family“-Elternbildung. „Wir haben viele bitterböse Anrufe bekommen.“ Um den betroffenen Großeltern entgegenzukommen, werden ihnen die acht Stunden des ursprünglichen Seminars angerechnet. Unterstützung gibt es auch bei den Kosten.

Am Freitag begann bereits das erste der erweiterten Seminare, die meisten Teilnehmer sind „Nachsitzer“. „Man möchte eine größere Hürde einbauen, damit so wenige wie möglich von der Absetzbarkeit Gebrauch machen“, meinte eine Teilnehmerin.

Seit 2009 haben rund 500 Omas und Opas insgesamt 30 Kurse im Außerfern, Oberland, Osttirol, Innsbruck und Innsbruck-Land bei „fit for family“ besucht. Um Großeltern diese Möglichkeit auch weiterhin anbieten zu können, blieb nicht viel Zeit. „Wir haben erst im Dezember zufällig von der Neuregelung erfahren, bis Jänner musste das neue Konzept stehen“, sagt Kofler. Das war nötig, um vom Finanzministerium als qualifizierter Elternbildungsträger anerkannt zu werden – nur Einrichtungen, die auf der Liste des Ministeriums stehen, dürfen die Kurse anbieten.

Trotz allem dürfte der erweiterte Stundenplan für die Großeltern interessant sein, etwa eine Einführung in „safer Internet“, Erziehungsstil und Werte in unterschiedlichen Generationen – schließlich haben sich die Zeiten geändert – und Erste Hilfe. „Wir wollten die Großeltern nie belehren“, so Kofler. Leider werde heute vieles „pädagogisiert“. Aus ihrer Sicht sind sie „wirklich die liebsten Babysitter, da kann keine Fremdeinrichtung mithalten“. Für die meisten Omas und Opas sei es ein Herzensthema, sich für ihre Enkelkinder weiterzubilden. Grundgedanke für das Angebot war und bleibt, Generationen zusammenzubringen, die steuerliche Absetzbarkeit der Kinderbetreuung soll zusätzlicher Nutzen sein.

Grund für den ministeriellen Erlass ist die Forderung nach vergleichbaren Kriterien in der Kinderbetreuung – ob von Privatpersonen oder von Einrichtungen. Bis Dezember bleibt Zeit, einen der neuen Kurse zu absolvieren.