Von Christoph Blassnig

Lienz – Am Eröffnungstag am 8. Dezember lief im neue­n Dolomitenbad noch nicht alles nach Plan: Eltern mit ihre­n Kleinsten bemängelten die zu geringe Wassertemperatur im Babybecken. Es gab in der ersten Zeit Probleme mit dem Kassen­system. In den Weihnachtsferien war der Besucher­andrang so groß, dass es zu Wartezeiten verärgerter Besucher im Foye­r kam. Die Rutsche war nicht immer in Betrieb, und die vorgegebenen Intervalle führten ebenfalls zu Wartezeiten. Der Umkleidebereich im Unter­geschoß schien einigen Gäste­n zu kühl. Zu wenige Liegen in der Badehalle und fehlende Sitzmöglichkeiten wurden bemängelt. Sauna­besucher vermissten ein Tauchbecken.

Die Stadt hat reagiert. Wartezeiten im Foyer habe es nur kurz nach der Eröffnung gegeben. Seitdem hätten alle Badegäste problemlos Einlass in das Hallenbad gefunden. Dennoch: „Sollte es wieder zu einer Vollbelegung kommen, müssen wir die Gäste um ein wenig Geduld bitten, da die Besuchsdauer der anderen Badegäste dynamisch verläuft und sich ständig ändern kann“, teilt BM Elisabeth Blani­k mit. Man sei bemüht, jedem Gast sein Badevergnügen zu ermöglichen.

Mit den bisherigen Besucherzahlen zeigt sich die Stadt sehr zufrieden. Bis End­e Jänner zählte man 24.629 Eintritte in das Bad. 2887 Personen besuchten im selben Zeitraum die neue Saunalandschaft. Der Wunsch nach einem Tauchbecken werde allerdings nicht erfüllt, so Blanik: „Ein solches ist derzeit nicht geplant.“

Die Badewassertemperaturen seien inzwischen in allen Becken stabil und variierten während des Tages nur noch im Zehntelbereich, sagt Blani­k. Im Sportbecken habe man die Temperatur um ein Grad auf 28° C erhöht. Auch die Lufttemperatur im Bereich der Umkleidekabinen liege jetzt höher und werde permanent angepasst. Die neue Rutsche sei bei genügend großer Nachfrage immer in Betrieb. Die Intervalle wurden verkürzt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Das Springen von den Sockeln wurde auf Besucherwunsch wieder auf zehn Minuten zur vollen Stunde begrenzt.

„Wir arbeiten daran, mehr Liege- und Sitzmöglichkeiten zu schaffen“, berichtet die Bürgermeisterin. „Und zwar im Hallenbad, der Sauna und in den Umkleidebereichen.“ Aufgrund der hohen Besucherzahlen könne nicht jedem Gast ein Liegeplatz versprochen werden. „Wir appellieren daher an unsere Badegäste, Liegen nicht sinnlos zu besetzen, sondern sie anderen Badegästen zur Verfügung zu stellen.“

Die neue Wertkarte, die zehn Prozent Ermäßigung bietet, übertraf alle Erwartungen. Mehrmals mussten Karten nachbestellt werden.

„Eigentlich fehlen nur noch die Bepflanzung der Terrasse und Ergänzungen im Heckenbereich“, so Blanik. Inzwischen bereite man sich auf die Freibadsaison vor.