Von Miriam Hotter

Kitzbühel – „Grüß Gott, ich würde gerne mit der Geschäftsführung sprechen. Können Sie mich bitte verbinden?“ „Da musst du warten, der Chef ist nicht da.“ Dieses Telefongespräch, das kürzlich im Bezirk stattgefunden hat, macht deutlich: Es gibt keine Regel, wie man in der Arbeitswelt mit dem Siezen und Duzen umgeht. Beim Versandhändler Otto ist das anders. Da duzen alle Mitarbeiter ihren Chef und im vergangenen Jahr hat sogar der Konzernchef bei Lidl seinen Mitarbeitern das Du angeboten. Und wie sieht das in Unternehmen in Bezirk aus?

Beim Möbelabholmarkt Trop in St. Johann hat Geschäftsführer Werner Troppmair kein Problem damit, mit dem Vornamen angesprochen zu werden. „Wir duzen uns alle, das war schon immer so“, sagt er. Und warum? „Weil wir in Tirol sind. Und weil es menschlicher und gemütlicher ist.“

Anders verhält es sich bei der Bergbahn Kitzbühel. Dort werden „Chefitäten mit ,Sie‘ angesprochen“, heißt es. Ebenso bei Gornik Immobilien Kitzbühel.

Bei Holzwerkstoffe Egger in St. Johann hingegen gibt es keine feste Regelung. Den Führungskräften ist es selbst überlassen, ob und wann sie ihren Mitarbeitern das „Du“ anbieten, erklärt Pressesprecherin Manuela Leitner.

Einer, der sich ausführlich mit der Tiroler Mundart beschäftigt und sich dabei vor allem mit dem Duzen ausei­nandersetzt, ist der Oberndorfer Christian Hopfensperger, langjähriger Bildungsoffizier des Schützenbataillons Rupert Wintersteller. „In Unternehmen ist das natürlich Sache der Chefetage, ob gesiezt oder geduzt wird“, sagt er. Aber: „Mir stehen jedes Mal die Haare zu Berge, wenn ich ein Geschäft in der Region mit ,Griaß ench‘ betrete und die einheimischen Verkäuferinnen dann mit ,Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen?‘ antworten.“

Schon im Jahr 2008 schrieb er einen Artikel zu diesem Thema mit der Überschrift „Der manchmal etwas peinliche Umgang mit unserer Kultur, oder wie man mit falsch verstandener Globalisierung die eigenen Wurzeln verleugnet“. Darin schreibt Hopfens­perger, dass das Siezen ein Akt der Höflichkeit sein mag, auch ein gewisser Kniefall gegenüber den Gästen, aber in Tirol habe sich mit der Entwicklung der Dialekte das „Du“ als normale Anrede entwickelt.

So sehen das auch die meisten Café-Besitzer im Bezirk, wie eine kleine Umfrage zeigt. „Einheimische sprechen wir mit ‚Du‘ an, Gäste mit ,Sie‘“, sagt Thomas Dödlinger von der Café Bar Sonn-Eck in Fieberbrunn. Genauso machen es auch die Mitarbeiter im Café Burgstall in Kirchberg und ebenso im Cafehaferl in Westendorf. „Wir haben vor allem Einheimische bei uns. Da ist das Du der Brauch. Zu Gästen sagen wir aber Sie“, verrät Thomas Hausberger.

Allgemein lässt sich sagen, dass sich das Siezen in der deutschen Sprache auf dem Rückzug befindet. Vor allem die jüngere Generation wechselt schnell zum „Du“. Das ist zumindest der Eindruck von Manfred Kien­pointner vom Institut für Sprachen und Literaturen an der Uni Innsbruck. In Österreich, aber auch in anderen Ländern. „In Schweden ist das ,Sie‘ praktisch verschwunden, in Spanien ist es selten geworden“, sagt Kienpointner. In Frankreich hingegen sei das Wort „Sie“ vor allem dann gefragt, wenn ein Familientreffen ansteht. „Da werden Schwiegereltern häufig mit ,Sie‘ angesprochen.“

Kienpointner kennt aber nicht nur die Gepflogenheiten von heute, sondern auch jene von früher. „Einige Jahrhunderte zuvor hatte die Art der Anrede viel mit Macht zu tun, man braucht da nur an die Anrede für Könige denken: Ihre Durchlaucht“, nennt Kienpointner ein Beispiel. Ab dem späten 19. Jahrhundert bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts habe sich das geändert. „Ab diesem Zeitpunkt hat man an der Anrede nur noch gesehen, ob die Personen miteinander vertraut sind oder nicht. Im frühen 19. Jahrhundert wurden dagegen Rekruten von ihren Vorgesetzten mit ,Du‘ angeredet, das ist heute undenkbar.“ Außerdem war das Alter ein wichtiger Parameter, wenn es um die Anrede ging. „Ältere Personen wurden automatisch gesiezt. Oft ist das heute auch noch so. Ich zum Beispiel würde einer älteren Person nie das ,Du‘ anbieten, das muss umgekehrt passieren“, sagt der Sprachwissenschafter.