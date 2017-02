Waidring – Nach 25 Jahren an der Spitze der Bergrettung Waidring übergab Ortsstellenleiter Gottfried Flatscher seine Funktion an Markus Brandstätter. „Ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge, aber ich bin froh, einen Nachfolger für die verantwortungsvolle Aufgabe gefunden zu haben“, betonte Flatscher nach der Wahl des neuen Vorstandes durch die Vollversammlung. Sein Nachfolger Markus Brandstätter dankte für das Vertrauen und ergänzte: „Es sind große Fußstapfen in die ich trete, aber ich zähle auf die Unterstützung meiner Vorstandskollegen und der gesamten Mannschaft.“

Flatscher tritt als stellvertretender Ortsstellenleiter in die zweite Reihe zurück. Die Agenden des Kassiers übernimmt Martin Danzl, die es Schriftführers Daniel Hofmann. Manuel Unterrainer (Ausbildungsleiter), Gerhard Heigenhauser (Sanwart) und Robert Aigner (Gerätewart) ergänzen den neuen Vorstand.

Aktueller Mannschaftsstand: 42 aktive Bergretter, ein Anwärter und ein überprüfter Anwärter. Leistungsbilanz 2016: Versorgung von 372 Skiunfällen auf der Steinplatte, zahlreiche Bergeeinsätze und Suchaktionen im Gemeindegebiet und ein umfangreiches Ausbildungs- und Übungsprogramm während des ganzen Jahres. (rw)